جوان بودن جمعیت کشور باعث شده تا بزرگداشت دهه فجر با حساسیت ویژه ای روبرو شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کشایی در نشست هماهنگی و برنامه ریزی بزرگداشت دهه فجر که با حضور فرماندار اصفهان برگزار شد افزود: امسال در سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم و جوانان زیر 40 سال، انقلاب را به یاد ندارند.

حسین کشایی افزود: برخی افراد نظرات، انتقادات و پرسش هایی در خصوص انقلاب اسلامی دارند که در همین مراسم ها به دنبال پاسخ آن هستند و انقلاب کبیر اسلامی ایران چون به دست مردم انجام شده است پس باید از آن پاسداشت درست، اصولی، منطقی و با برنامه ریزی صورت بگیرد.

وی اظهار داشت: برای انتشار پیام های انقلاب اسلامی باید از ابزارها و تکنولوژی روز استفاده کرد، بطور مثال شبکه های اجتماعی که امروزه سراسر دنیا را تسخیر کرده، به صاحبان آن اجازه می دهد ایده ها و افکارشان را که عمدتاً فرهنگی است به دنیا معرفی کنند.

مدیرعامل مخابرات استان اصفهان بیان داشت: اگر ما در انتشار اعتقادات خود با استفاده از پتانسیل های موجود، ضعیف عمل کنیم، غربی ها در انتشار و گسترش اعتقادات باطل و واهی خود قوی عمل کرده و برنده خواهند شد.

وی گفت: انتقال فرهنگ انقلاب اسلامی مستلزم آن است که نسل انقلاب پیام خود را به نسل جدید منتقل کند و ما در این راه بایستی مسیر را بدرستی شناخته و مصمم و متحد گام برداریم.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان نیز در خصوص برگزاری دهه فجر در اصفهان اظهار داشت: علیرغم مشکلات اقتصادی زیادی که در اصفهان وجود دارد، برنامه های متنوعی برنامه ریزی و طراحی شده است.

جعفر عسگری گفت: امسال در دهه فجر پیش از آنکه به کمیت برنامه ها توجه شود به کیفیت آن پرداخته و امیدوار هستیم در مراسم های این دهه میزبان خوبی برای حضور پرشور مردم باشیم.

مسئول ستاد دهه فجر استان اصفهان افزود: در این مراسم ها بایستی به نشاط و شادی مشروع که لازمه جامعه است توجه شود و همچنین پیشنهاد می شود برای تولیدات فرهنگی و ایستگاه های شادی و نشاط با برنامه های متنوع فرهنگی در روز 12 و 22 بهمن برنامه ریزی صورت پذیرد.

دهه فجر فرصت مناسبی برای انتقال فرهنگ انقلاب اسلامی به نسل جدید است

فرماندار اصفهان در این جلسه با اشاره به اینکه برگزاری هرچه بهتر دهه فجر در شرایط حساس کنونی که دشمنان از هیچ راهی جهت تضعیف حکومت جمهوری اسلامی ایران دریغ نمی کنند، ضروری است اظهار داشت: سیاستمداران بزرگ دنیا، از انقلاب اسلامی با عنوان انقلاب کبیر یاد می کنند و این به علت ویژگی های منحصر بفرد آن است.

فضل الله کفیل گفت: انقلاب اسلامی را انقلاب کبیر نامیده اند زیرا پیام آن، فراملی بوده و نه تنها تحول سیاسی بزرگی در کشور رخ داد بلکه بر روی کشورهای منطقه و فرامنطقه نیز تاثیر گذاشت.

فرماندار اصفهان افزود: از سوی دیگر، امام خمینی (ره) را امام احیاگر اسلام لقب داده اند زیرا اسلام را دوباره در این کشور احیا کرد و حیات دوباره پیدا کرد بطوریکه پس از 35 سال، هنوز تاثیر آن را در دنیا می بینیم.

وی با اشاره به اینکه ایام دهه فجر فرصت خوبی است که نسل پس از انقلاب نیز با دستاوردهای انقلاب آشنا شوند بیان داشت: عبارت "ایام الله " برای دهه فجر برگرفته از فرهنگ دینی ما است و فرصت خوبی برای انتقال فرهنگ انقلاب اسلامی به نسل جدید است.

کفیل همچنین اظهار داشت: یکی از ویژگی های دهه فجر امسال این است که دشمن بالاترین حد از فشار را جهت تسلیم جمهوری اسلامی ایران وارد کرده و تلاش می کند بین مردم و حاکمیت فاصله ایجاد کند که مهمترین ابزار آن، فشارهای اقتصادی است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه امروز، ملت ایران نسبت به حق خود هشیارتر از همیشه هستند و آن را مطالبه می کنند که این را در موضوع انرژی هسته ای نیز نشان دادند و این یعنی حکومت باید متناسب با خواست مردم حرکت کند.

کفیل با تاکید بر اینکه مراسم های دهه فجر باید دارای شور و نشاط متناسب با شئون انقلاب اسلامی باشد و بهتر است برای برگزاری هر چه بهتر مراسم ها، تمامی دستگاه ها و ارگان ها با یکدیگر متحد شوند، تصریح کرد: دستگاه هایی که خواهان مشارکت در برگزاری ایام دهه فجر هستند باید مراسم های عمومی و گسترده ای برگزار کنند که مخاطبانش جوانان و نسل بعد انقلاب باشد.