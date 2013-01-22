کاهش 22 درصدی تلفات ناشی از حوادث رانندگی در سنندج

غلامرضا همایون پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی 9 ماهه سال 91 آمار کشته شدگان ناشی از تصادفات درون شهری و برون شهری در سطح استان کردستان 297 مورد و در مدت مشابه سال پیش از آن 379 مورد اعلام شده که این میزان کاهش 22 درصدی را نشان می دهد.

وی به آمار مصدومان در تصادفات جاده ای استان کردستان اشاره کرد و افزود: در 9 ماهه سال جاری تعداد مصدومان و مجروحان ناشی از حوادث رانندگی در داخل و خارج شهر سه درصد نسبت به 9 ماهه سال 90 افزایش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی کردستان ادامه داد: در حوادث رانندگی 9 ماهه سال 91 در استان کردستان چهار هزار و 206 مصدوم به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شدند که این رقم در مدت مشابه سال گذشته چهار هزار و 78 نفر بوده است.

17 نفر بر اثر سوختگی جان باختند

همایون پور در بخش دیگری از سخنان خود به میزان مرگ و میرهای ناشی از سوختگی اشاره کرد و بیان کرد: در 9 ماهه سال جاری 17 نفر بر اثر سوختگی شدید جان خود را از دست دادند.

وی یادآور شد: آمار مرگ ناشی از سوختگی در 9 ماهه سال 90 نسبت به مدت مشابه سال 91 با کاهش 15 درصدی رو به رو شده است و این رقم از 20 نفر به 17 نفر کاهش یافت.

مدیر کل پزشکی قانونی کردستان در پایان از افزایش 54 درصدی مرگ های ناشی از بیماری های قلبی و عروقی خبرداد و گفت: در 9 ماهه سال گذشته، 70 نفر بر اثر بیماری های قلبی و عروقی فوت کردند که این میزان در مدت مشابه سال جاری به 108 نفر افزایش یافت.

گفتنی است تعداد کل فوتی ها در اثر نزاع های خیابانی، تصادفات درون و برون شهری، غرق شدگی، گازگرفتگی، برق گرفتگی، مواد مخدر، مشروبات الکلی، سوختگی، بیماری های قلبی و عروقی و حوادث کار در 9 ماهه سال 91 نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن 13 درصد کاهش داشته است.

آمارها نشان می دهد در 9 ماهه سال 90 تعداد 854 مورد فوتی اعلام شده که این میزان در 9 ماهه سال 91 به 741 مورد کاهش یافته است.