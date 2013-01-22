14 طرح کشاورزی و دامپروری در سرپل ذهاب تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، میرزا مراد پیرو در جلسه کارگروه کشاورزی این شهرستان افزود: این طرح ها در زمینه توسعه کشاورزی و فعالیت های مرتبط با دامپروری است.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح ها ۴۳ نفر اشتغالزایی دارد، تصریح کرد: برای اجرای این طرح ها در مجموع ۱۴ میلیارد و ۳۹۰ میلیون ریال تسهیلات اختصاص یافته است.
پیروز با اشاره به اینکه تسهیلات مذکور از محل باقی مانده اعتبارات طرح توسه کشاورزی در نظر گرفته شده، خاطرنشان کرد: این طرح ها برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده است.
وی افزود: ۱۵ طرح سرمایه در گردش نیز از محل اعتبارات توسعه کشاورزی به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۳۷۰ میلیون ریال برای پرداخت به بانک های عامل شهرستان معرفی شده است
1000جوان و نوجوان در 20مسابقه امام شناسی در سرپلذهاب شرکت کردند
مسئول روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی سرپلذهاب از شرکت1000جوان و نوجوان در 20مسابقه امام شناسی در ماههای محرم و صفراین شهرستان خبر داد.
مهراب زرع افزود: این مسابقات با حضوربیش از 1000جوان و نوجوان در دو گروه خوهران و برادران که بیشتر از مردم روستایی این شهرستان بودند به همت واحد فرهنگی و روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی سرپلذهاب در ایام ماههای محرم و صفر برگزار شد.
وی تصریح کرد:هدف از برگزاری این مسابقات آشنایی جوانان و نوجوانان با زندگانی و سیره اهل بیت(ع)و اصحابشان و درس گرفتن از آن بزرگواران بود.
وی در ادامه اظهار داشت:در اجرای فعالیتهای فرهنگی فقط مسائل مادی ملاک نیست چراکه گاهی با کمترین هزینه میتوان بهترین فعالیت فرهنگی انجام داد و این به تلاش مجریان برنامههای فرهنگی بستگی دارد.
وی در پایان بیان داشت: بیشترین درصدهزینه این مسابقات را خود شرکتکنندگان پرداختند و این نشاندهنده گرایش قشر جوان ما به فعالیتهای فرهنگی و دینی است.
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