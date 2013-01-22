آخرین مهلت شرکت در جشنواره پیامک های قرآنی «آیات» تا 10 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره پیامک های قرآنی از دسته جشنواره های ادبیات قرآنی، با هدف ترویج فرهنگ قرآنی در میان اقشار تاثیرگذار جامعه و نسل جوان در بهمن ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می شود.

محورهای جشنواره شامل انسان خوب و انسان بد از منظر قرآن، جلوه های عبودیت انسان (یاد قیامت و رستاخیز، شکرگزاری، امید، تلاش، توکل، ایثار و شهادت)، آیات مرتبط با فضایل اخلاقی ( مهرورزی، صبر و بردباری، قدرشناسی، خضوع و فروتنی، احترام به والدین)، آیات مرتبط با رذایل اخلاقی (غرور، ناسپاسی، غیبت، تهمت، ریا، استهزاء)، جلوه های اجتماعی (مدینه فاضله، امر به معروف و نهی از منکر، عفاف و حجاب، اسراف، احتکار، ریا، کم فروشی، نفاق و تفرقه، وحدت و همبستگی، تقوا، آداب معاشرت)، قرآن و تعامل با ادیان مختلف (ادیان و مذاهب الهی ، ادیان غیرالهی و شرک آلود)، سیمای انسانها در قیامت (سیمای بدکاران، سیمای نیکوکاران، سیمای مومنین، سیمای بی حجابان، سیمای منافقین، سیمای عالمان بی عمل، سیمای غیبت کنندگان) و سیمای اهل بیت در قرآن، قصص قرآن کریم است.

همچنین در شرایط و ضوابط شرکت در این جشنواره ذکر شده که متن پیامک باید تک بیت، مصرع یا جمله ای زیبا و تاثیرگذار باشد که برای نخستین بار آفریده شده است؛ بیت ها و جملات تکراری که پیش از این منتشر شده یا در سایر جشنواره ها حایز رتبه شده اند در جشنواره شرکت داده نخواهند شد؛ متن پیامک باید بین 25 تا 180 کاراکتر (بدون احتساب فاصله بین کلمات و مشخصات ارسال کننده پیامک) باشد. متن های خارج از این محدوده در جشنواره شرکت داده نخواهند شد. نام و نام خانوادگی - نام استان و شماره تماس ثابت با پیش شماره شهرستان در انتهای پیامک درج شود.

مهلت ارسال آثار برای شرکت در جشنواره تا 10 بهمن ماه می باشد که بر اساس جدول زمان بندی جشنواره، داوری اولیه آثار 11 و داوری نهایی در 14 بهمن سال جاری انجام خواهد شد.

علاقه مندان می توانند پیامک های خود را با توجه به شرایط ذکر شده تا پایان ساعت 24 مورخ 10/11/91 به شماره تلفن 100010005 ارسال نمایند. آئین پایانی جشنواره و اهدای جوایز نقدی، در دهه مبارک فجر با حضور مسئولین، نمایندگان دبیرخانه و برگزیدگان جشنواره در تهران برگزار خواهد شد. همچنین پیامک های برگزیده در قالب کتاب تدوین و پس از چاپ برای شرکت کنندگان ارسال خواهد شد.

معاونت امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با همکاری نهاد های مختلف فرهنگی جشنواره های بین المللی قرآنی «آیات» را در دهه فجر و همزمان 22 استان و 22 کشور جهان، در قالب برنامه های فرهنگی و هنری برگزار می کند. علاقمندان می‌توانند جهت ثبت ‌نام و ارسال آثار و همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق پایگاه اطلاع رسانی جشنواره به نشانی www.quranfestival.ir مراجعه کنند.