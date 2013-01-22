اخبار ضد و نقیض درباره کودتا در اریتره/ احتمال ترور مقامات ارشد نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره شب گذشته به نقل از منابع مخالفان اریتره‌ای از کشته شدن وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک ارتش و فرمانده نیروی هوایی این کشور خبر داد.

"آدم الحاج موسی" دبیرکل جبهه ملی اریتره از گروههای مخالف در این کشور با اعلام این خبر، افزود: این مقامات از سوی تک تیراندازها ترور شده اند و هم اکنون یک کودتای نظامی در این کشور در جریان است.



رئیس جمهور اریتره

این در حالی است که بعدازظهر روز گذشته رسانه ها از ورود تانکهای ارتش اریتره به مناطقی در پایتخت، به ویژه اطراف وزارت اطلاع رسانی خبر داده بودند. تانکهای ارتش با پشتیبانی پیاده نظام در رویارویی با 200 نظامی جداشده از ارتش، در کنار این ساختمان موضع گرفته بودند.

برخی منابع نیز احتمال داده اند تحرکات نظامی اخیر در اریتره در راستای کودتا علیه نظام "اسیاس افورقی" رئیس جمهور اریتره که از سال 1993 پس از جنگهای 30 ساله، قدرت را به دست گرفت رخ داده باشد.

شبکه خبری العربیه و بی بی سی عربی نیز در گزارشهایی از احتمال وقوع کودتای نظامی در اریتره، علیه حاکمیت فعلی خبر داده اند.