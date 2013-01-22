صنعت تیران و کرون نیازمند افزایش نقدینگی و سرمایه در گردش است

محمود دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت دو شهرک صنعتی و یک ناحیه صنعتی در شهرستان خبرداد و اظهار داشت: شهرک صنعتی تیران دارای 35 واحد تولیدی، شهرک رضوانشهر که شهرک تخصصی سنگ است دارای 250 سنگبری و ناحیه صنعتی ورپشت دارای سه واحد تولیدی است که مجموعه این سه مرکز در حوزه صنعت شهرستان فعالیت می کنند.

وی افزود: واحدهای صنعتی شهرستان تیران و کرون نیازمند افزایش نقدینگی و سرمایه در گردش برای افزایش تولید هستند که حمایت مسئولان در افزایش تقدینگی و سرمایه در گردش برای این مراکز رشد خوبی در تولیدات آن ها خواهد داشت.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان تیران و کرون ادامه داد: صنعت‌گران تیران و کرون سهم مهمی در تولیدات داخلی و صادرات به خارج از استان و کشور دارند که حمایت از آن ها نتها گامی در حمایت از تولید ملی است بلکه سهمی در صادرات کشور و ایجاد فرصت شغلی برای متقاضیان کار است.

اشتغال چهار هزار نفر در بخش صنعت شهرستان تیران و کرون

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت تیران و کرون از اشغال هزاران نفری در عرصه صنعت این منطقه خبرداد و گفت: بالغ بر چهار هزار نفر در بخش صنعت تیران و کرون فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: بخش های صنعتی شهرستان سهم مهمی در اشتغال جوانان جویای کارداشته و از بخش های مختلف نیروی انسانی در شهرک های صنعتی جذب شده اند.

عدم وجود زمین برای سرمایه گذاری در بخش صنعت

دهقانی ادامه داد: عدم وجود زمین برای سرمایه گذاری در بخش صنعت یکی از مشکلات بخش صنعت این شهرستان است که اگر شهرک صنعتی بخش کرون به تصویب برسد، با وجود زمین های موجود در این بخش بستر برای سرمایه گذاری در بخش صنعت فراهم می شود.

وی اضافه کرد: تصویب شهرک صنعتی بخش کرون در جذب سرمایه گذار در بخش صنعت فراهم و با ایجاد کارخانه در شهرک های صنعتی زمینه اشتغال نیز فراهم می شود.