هشدار سازمان ملل درباره ادامه کمکهای تسلیحاتی به تروریستها در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد و اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد از کشورهای حامی تسلیحاتی گروه های مسلح سوری انتقاد کردند.

مارتین نیسرکی سخنگوی سازمان ملل متحد با بیان این مطلب افزود: بان کی مون و ابراهیمی از ارسال سلاح به سوریه برای گروه های مسلح بسیار نگران هستند، چرا که این امر رعب و وحشت، کشتار و تخریب در سوریه را افزایش می دهد.

وی در ادامه گفت بان کی مون و ابراهیمی از نبود موضع بین المللی یکسان در قبال سوریه- موضعی که به تشکیل مرحله انتقالی در این کشور طبق توافقنامه ژنو منجر شود- ناامید هستند.

نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه قرار است 29 ژانویه (10 بهمن) گزارشی را درباره سوریه به شورای امنیت ارائه کند.