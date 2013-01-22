  1. بین الملل
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۳۸

خطاب به حامیان آنها مطرح شد/

هشدار سازمان ملل درباره ادامه کمکهای تسلیحاتی به تروریستها در سوریه

هشدار سازمان ملل درباره ادامه کمکهای تسلیحاتی به تروریستها در سوریه

دبیرکل سازمان ملل متحد و نماینده ویژه این سازمان برای حل بحران سوریه با درخواست از کشورهای حامی تروریستها برای توقف حمایتهای خود، درباره پیامدهای خطرناک این گونه اقدامات هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد و اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد از کشورهای حامی تسلیحاتی گروه های مسلح سوری انتقاد کردند.

مارتین نیسرکی سخنگوی سازمان ملل متحد با بیان این مطلب افزود: بان کی مون و ابراهیمی از ارسال سلاح به سوریه برای گروه های مسلح بسیار نگران هستند، چرا که این امر رعب و وحشت، کشتار و تخریب در سوریه را افزایش می دهد.

وی در ادامه گفت بان کی مون و ابراهیمی از نبود موضع بین المللی یکسان در قبال سوریه- موضعی که به تشکیل مرحله انتقالی در این کشور طبق توافقنامه ژنو منجر شود- ناامید هستند.

نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه قرار است 29 ژانویه (10 بهمن) گزارشی را درباره سوریه به شورای امنیت ارائه کند.

کد مطلب 1797239

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