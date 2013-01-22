نظرخواهی از 90 چهره اقتصادی درباره فازدوم هدفمندی/ 95درصد مخالفت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اجرا یا عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها به موضوع داغ این روزهای محافل دولتی، خصوصی و عمومی تبدیل شده است. دولتمران در حالی موافق سرسخت اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی هستند که مجلس شورای اسلامی به شدت مخالف اجرای این فاز است و تاکنون تمام راهها را در این باره به روی دولت بسته است.
با توجه به اهمیت موضوع، خبرگزاری "مهر" از فعالان اقتصادی و سیاسی، نمایندگان مجلس، تولیدکنندگان، اساتید دانشگاه و اقتصاددانان درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در شرایط فعلی نظرخواهی کرده است. این نظرخواهی نشان میدهد که 95 درصد شرکت کنندگان مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هستند. جزئیات این نظرخواهی را در ادامه می خوانید:
محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در شرایط فعلی به صلاح کشور نیست، چراکه لازمه اجرای این قانون ثبات اقتصادی است که در شرایط فعلی به نظر میرسد که این بستر فراهم نباشد. از جمله پیششرطهای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها، پایش آثار اجرای فاز اول این قانون و انجام کامل تعهدات از جمله تعهدات بخش تولید و سنجش نقاط قوت و ضعف آن با مشارکت کارشناسان مستقل برای استفاده در مرحله دوم است.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر اسبق نفت: مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها هستم. اجرای این فاز با توجه به بیبرنامه گیهای دولت، اختلال مضاعف به اقتصاد کشور تحمیل می کند، در شرایط فعلی به نظر می رسد یک فکر منسجم اقتصادی پشت سر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها نیست.
مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران: مردم به عنوان ذینفعان اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانهها بیش از اینکه مشتاق به دریافت یارانه نقدی باشند، درخواست مهار تورم را از دولت دارند و بنابراین به نظر میرسد دولت باید به جای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها، مهار تورم و حفظ آرامش بازار را در دستور کار قرار دهد.
محمدرضا راه چمنی، عضو حزب وحدت و همکاری ملی: باتوجه به شرایط فعلی کشور در حوزه بین الملل، مشکلات داخلی و اینکه در آستانه انتخابات هستیم، بهتر است فاز دوم هدفمندی یارانه ها فعلا اجرا نشود.
محمود خاقانی، کارشناس اقتصاد انرژی: مخالف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در شرایط فعلی هستم. ، تاکید کرد: با اجرای فاز اول این قانون یارانه ها به جای هدفمندی، هدر روی شد. رشد مصرف بنزین، گازوئیل، برق و گاز طبیعی از ابتدای سالجاری تاکنون نشان می دهد که اجرای فاز اول قانون هدفمندی جز تورم دستاورد دیگری ندارد.در کل جهان سیاست دولتها مدیریت تورم و افزایش قدرت خرید مردم است، این در حالی است که اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها به جز کاهش رفاه، قدرت خرید مردم دستاورد دیگری به همراه ندارد.
حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی: فاز دوم هدفمندی یارانهها باید به غیر از افزایش قیمت حاملهای انرژی ادامه یابد. چاره اندیشی درباره مشکلات معیشتی مردم برای عبور از تحریمها و ایجاد مقاومت بیشتر مردم در برابر توطئه تحریمهای فلج کننده اقتصادی بهترین تصمیم است، لذا ادامه هدفمندی از طریق ارائه سبد کالا و عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی بهترین شیوه است.
حسین ابراهیمی، نماینده سابق مجلس: موافق مشروط اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها هستم. در فاز دوم هدفمندی یارانهها باید به تمام جوانب توجه شود. چارهای جز اجرای کامل هدفمندی نداریم.
مهدی تقوی، اقتصاددان: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تورم و بیکاری را افزایش میدهد، نظرسنجی که درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از مردم شد، در واقع پوزخندی به سیاستهای اقتصادی دولت بود.
باقر صدری، کارشناس اقتصادی: برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها باید مقدماتی فراهم شود ، زیرا در شرایط فعلی ما با مشکلات اقتصادی عدیده ای سرو کار داریم که مهمترین آن کاهش ارزش پول ملی در بهمن ماه سال گذشته است. بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند که واریز پول نقد به حساب مردم اقدام درستی نیست، زیرا پول وارد چرخه خرید می شود و تورم ایجاد می کند، ضمن آنکه به دلیل افزایش قیمتها بیش از دو برابر این مقدار از جیب مردم می رود. مجلس تصمیم گرفته است که تاپایان سال تغییراتی در قیمتها ایجاد نشود و بنده هم معتقدم که دولت نباید عجله ای برای اجرای فاز دوم داشته باشد. قبل از آغاز مرحله دوم باید ارزش پول ملی به حالت قبل بازگردانده شود و پس از آن فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرایی کنیم.
مسعود میرکاظمی، وزیر سابق نفت و بازرگانی و رئیس کمیسیون فعلی انرژی مجلس: مخالف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه در شرایط فعلی هستم. دولت با کسری بودجه فعلی چطور می تواند 200 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم بدهد. دولتی که نمیتواند خودش را با منبع دیگری غیر از نفت اداره کند، چه طور میتواند 200 هزار میلیارد تومان یارانه دهد. با بهم ریختن بازار ارز 5 قدم به عقب بازگشتیم و اگر قرار باشد فاز دوم نیز یک قدم برداریم و دوباره بازگشت به عقب داشته باشیم اصلا اجرای آن صلاح نیست.
اکبر ترکان وزیر اسبق راه و معاون سابق وزیر نفت: درخصوص فاز دوم هدفمندی یارانهها باید بحث کارشناسی شود.
علی نقی خاموشی، رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران: موافق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در شرایط فعلی نیستم. معتقدم که نگاه پرداخت یارانه به مردم در راستای هدفمندی نگاه درستی نیست و با فراموش شدن بخش تولید، می تواند تبعات اقتصادی داشته باشد.
سید مصطفی مقدسی، دبیر انجمن تولیدکنندگان پودر شوینده: مرحله دوم هدفمندی یارانهها نباید یکباره اجرایی شود. در این باره باید از اتاق بازرگانی نظرخواهی شود.
مهدی اسلامیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان: فاز دوم هدفمندی یارانهها اگر قرار است به تولید بیتوجهی کند، همان اجرا نشود، بهتر است.
هوشنگ ادهمی، فعال اقتصادی: موافق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در شرایط فعلی نیستم.
بایزید مردوخی، اقتصاددان: شرایط فعلی اقتصاد ایران به هیچ وجه آمادگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را ندارد و در صورت اجرا، عواقب اقتصادی به دنبال خواهد داشت.
محسن مهرعلیزاده، معاون رئیس جمهور دولت اصلاحات: مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در شرایط فعلی هستم، چرا که معتقدم باتوجه به وضعیت بودجه، منابع و درآمدهای کشور اجرای این فاز عملی نیست.
جلال رسول افت، مدیر بانکی: بین گزینه اجرا یا عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، به دلایل مختلف گزینه عدم اجرا را انتخاب میکنم.
عباسعلی نورا، اقتصاددان: با اجرای فاز دوم هدفمندی مخالفم. در شرایط فعلی اجرای این فاز را به صورت پرداخت نقدی به صلاح کشور نمیدانم، اما هر تصمیمی درخصوص پرداخت پرداخت غیر نقدی گرفته شود، با آن موافقم.
حسین کاظم پور، فعال اقتصادی: موافق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها نیستم.
جواد آرین منش، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی: قویا مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها هستم. این کار در شرایط فعلی به مصلحت کشور نیست، به جای ایجاد تلاطم، کارهای باقی مانده تمام شود.
محمدرضا خباز، عضو هیات تطبیق مصوبات مجلس: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مخالفم، چون دولت مقید به انجام وظایف قانونیاش نیست و ان را سلیقهای اجرا میکند. گویا دولت از هدفمندی فقط توزیع پول را فهمیده و دیگر بخشها را بر زمین گذاشته است.
سیدرضا اکرمی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز: مخالفم فاز دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط فعلی اجرا شود. متاسفانه در فاز اول هدفمندی اصلا به این قانون عمل نشد و به نظر می رسد در فاز دوم هم این اتفاق بیفتد. در واقع دولت در فاز دوم می خواهد 200 هزار تومان به مردم بدهد و 300 هزار تومان از آنها بگیرد.
کامران ندری، کارشناس اقتصادی: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها مخالفم؛ به دلیل اینکه یک شوک جدید اقتصادی در وضعیت فعلی است و آثار تورمی شدیدی به دنبال دارد.
علیرضا حائری، دبیر انجمن صنایع نساجی: اجرای قانون هدفمندی یارانهها برای مردم و واحدهای صنعتی هزینه در بر داشته است و اجرای فاز دوم برای هر دو بخش تبعاتی را در بر خواهد داشت، چراکه سهم تولید از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها ادا نشده است.
محمد مروج، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران: هم اکنون زمان مناسبی برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها نیست؛ چراکه اجرای این قانون پیششرطهایی دارد که از جمله آن، تورم معقول در حد 5 درصد، رشد اقتصادی 3 درصد و در نظر گرفتن بهترین شرایط تامین اجتماعی برای مردم است. ضمن اینکه شرط دیگر موفقیت اجرای قانون هدفمندی یارانهها در هر کشوری این بوده است که دولت در اوج محبوبیت خود باشد که در حال حاضر مجموعه تمامی شرایط نشانگر این است که باید اجرای قانون به تعویق افتد به همین دلیل هم مجلس اجرای این قانون را متوقف کرد.
حمید حسینی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: هم اکنون بعد از دو سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور شاخص هزینه مصرفی خانوارها و هزینه تولید نیز افزایش یافته است و اتفاق ناگواری که شاخص هزینه تولید نشان می دهد، این است که این افزایش هزینه به مصرف کننده منتقل شده و تحولی هم در صنایع کشور رخ نداده است؛ در این میان باید روند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را اصلاح کرد.
عماد افروغ، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم: مخالفم فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی اجرا شود. بحث من این است که هدف دولت از هدفمندی حل مسئله تولید و پرکردن شکافها نبود پیشتر هم هشدار داده بودم که اجرای هدفمندی با این شکلی که مدنظر دولت است، باعث بروز بحران خواهد شد، لذا ادامه این شیوه سمی مهلک برای اقتصاد کشور خواهد بود و نظر بنده این است که حتی فازاول اجرای هدفمندی یارانه ها نیز باید اصلاح شود.
عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی- شیروان: مخالفم که فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی اجرا شود. موافقم که با توافق مجلس و دولت و در نظر گرفتن یک راه میانه سال آینده اجرا شود.
امید کریمیان، عضو کمیسیون اقتصادی- مریوان: با توجه به اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه ها فشار اقتصادی مضاعفی به مردم وارد می کند، با اجرای آن فعلا مخالف هستم.
محمد باقر شریعتی، عضو کمیسیون عضو کمیسیون کشاورزی- بهبهان: با اجرای فاز دوم هدفمندی مخالف هستم. در اجرای مرحله اول هم قانون رعایت نشده است.
محمدحسین دوگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه- فسا: فاز دوم هدفمندی فعلا نباید اجرا شود. تصمیم دولت آزادسازی کامل قیمت حاملهای انرژی است که موجب افزایش قیمتها می شود.
روح الله بیگی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی- میاندوآب: مخالفم فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرا شود، زیرا منجر به افزایش 1000 درصدی تورم می شود.
حمیدرضا پشنگ، عضو کمیسیون عمران- خاش: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها فعلا به صلاح کشور نیست، زیرا در اجرای نادرست فاز اول هم تولیدکنندگان متضرر شدند، تورم افزایش یافت و قانون نیز اجرا نشد.
ابراهیم نکو، دبیر کمیسیون اقتصادی- رباط کریم: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها خودکشی تمام عیار است و تبعات بد اقتصادی خواهد داشت.
عباسعلی منصوری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی- کاشان: مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در شرایط فعلی هستم، ضمن اینکه نحوه اجرای مدنظر دولت درست نیست.
حسن تامینی، نایب رئیس کمیون بهداشت و درمان- رشت: مخالف سرسخت اجرای فاز دوم هدفمندی هستم، زیرا بنزین سه هزار تومانی تبعات منفی اقتصادی دارد و شرایط زندگی مردم را سخت تر می کند.
عزیز اکبریان، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن- کرج: جامعه کشش اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را در شرایط فعلی ندارد، برهمین اساس با اجرای آن مخالفم.
جلیل جعفری، عضو کمیسیون انرژیِ- خلخال: مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هستم. نمی توانیم آنچه در مجلس مصوب کردیم، زیر پا بگذاریم. سال بعد هم روش اجرا باید تغییر کند و تولید حمایت شود.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه- شیراز: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مخالفم، زیرا شیب مد نظر دولت تند است و زمان و فرصت کافی برای اصلاح ساختار واحدهای تولیدی را نمی دهد.
محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران- ساری: بستر جامعه و شرایط اقتصادی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها فراهم نیست.
شکرخدا موسوی، عضو کمیسیون کشاورزی- اهواز: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط فعلی تاثیرات منفی بر اقتصاد خواهد گذاشت و مردم متحمل گرانی خواهند شد.
عوض حیدرپور،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی- شهرضا: در سال 92 هم نباید مرحله دوم اجرا شود، زیرا وضعیت اقتصادی مردم اجازه اجرا را نمی دهد.
ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی- لاهیجان و سیاهکل: موافق مشروط، مشخص شود از چه زمانی، چگونه و نحوه بازتوزیع به چه صورت خواهد بود.
موید صدر حسینی، عضو کمیسیون صنایع- خوی: مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها هستم. از ماهیت اولیه طرح هدفمندی دور شده ایم. اقتضائات کشور هم تغییر کرده است.
علی عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن- قزوین: اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی به مصلحت کشور نیست، زیرا بار تورم شدید در پی خواهد داشت.
سلیمان عباسی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان- گنبد کاوس: مخالفم که فاز دوم هدفمندی یارانهها به دلیل آثار تورمی آن اجرا شود.
محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات- کرمان: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط فعلی مخالفم، زیرا سناریوی 5 برابر شدن یارانه ها کنترل قیمتها را از بین می برد و مفید به حال کشور نیست. مردم تحمل افزایش قیمتها را ندارند.
ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی- کلیبر: موافق مشروط، در صورت انجام کار کارشناسی و در نظر گرفتن مسایل تورمی و قانونی بودن نحوه توزیع موافقم.
عبدالرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بوجه- بجنورد: مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی هستم. در مرحله اول به درستی اجرا نشده است.
رمضان شجاعی کیاسری ،عضو کمیسیون شوراها- ساری: مخالفم که فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرا شود. سناریوهای مد نظر دولت را قبول ندارم و معتقدم به بازار شوک می دهد.
هادی شوشتری ،عضو کمیسیون امنیت ملی- قوچان: موافق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیستم، زیرا نقدینگی و تورم را افزایش می دهد و تولید آسیب پذیرتر می شود.
سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی- ورامین: اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی به صلاح کشور نیست. سناریوهای دولت تورم را افزایش می دهد و دولت ارزیابی دقیقی از اثرات آن روی تولید ندارد.
عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات- نور و محمودآباد: از مخالفان فاز دوم هدفمندی یارانه ها هستم. شیب تند افزایش قیمتها، فشار را بر مردم افزایش می دهد. رویکرد فاز دوم حمایت از تولید باشد.
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه- قم: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها منجر به افزایش شدید قیمتها میشود. برهمین اساس، با اجرای آن مخالفم.
شهلا میرگلوی بیات، عضو کمیسیون بهداشت و درمان- ساوه: موافق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در شایط فعلی نیستم، زیرا تولید آسیب پذیر می شود، هزینه ها افزایش می یابد و مردم دچار سختی بیشتری می شوند.
ناصر سودانی، نایب رئیس کمیسیون انرژی- اهواز: موافق مشروط، با شوک در اقتصاد و معیشت مردم مخالفم، اجرای فاز دوم با برنامه ریزی دقیق به تولید و دهک های پایین جامعه باشد.
مهناز بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس- سراب: اجرای فاز دوم هدفمندی به ضرر جامعه و اقشار اسیب پذیر و کارمند است. برهمین اساس، با اجرای آن مخالفم.
محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس- چناران: مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط فعلی هستم، زیرا افزایش قیمت حاملهای انرژی خطرساز است و اوضاع اقتصادی کشور و تورم را از دست دولت خارج می کند.
کمال پیرموذن، عضو کمیسیون کشاورزی- اردبیل: موافق اجرای فاز دوم هدفمندی نیستم، زیرا ابعاد اجرایی آن به ضرر تولید است و نقدینگی و تورم را افزایش می دهد.
مقداد نجف نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه- بابلسر: شرایط اقتصادی اجازه نمی دهد فاز دوم هدفمندی اجرا شود.
حسین گروسی ، عضو کمیسیون صنایع و معادن- شهریار: مخالفم که فاز دوم هدفمندی اجرا شود، زیرا شیوه دولت عدم حمایت از تولید است.
غلامرضا نوری، عضو کمیسیون کشاورزی- شوش: مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی هستم. در شرایط فعلی پیشنهادات دولت شرایط اقتصادی را برای مردم سخت تر می کند و تولید توان تحمل این بار را ندارد.
علیرضا سلیمی، دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات- محلات:اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی افزایش نقدینگی و تورم و آشفتگی بازار را به همراه دارد. برهمین اساس، با اجرای آن مخالفم.
علی اکبر ناصری، عضو کمیسیون صنایع و معادن- بابل: موافق مشروط، تدابیر لازم برای اجرا باید فراهم شود، پیامدها در نظر گرفته شود.
غلامعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه- رشت: موافق اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی نیستم، زیرا حذف یارانه حاملهای انرژی فشار تورمی را به شدت به جامعه وارد می کند.
جواد هروی، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات- قائنات: مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی هستم. نگاه کارشناسی در هدفمندی از اجرا مهم تر است.
علی کاییدی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان- پلدختر: موافق مشروط، با کار کارشناسی که بیشتر از این به مردم فشار نیاید موافقم.
صفر نعیمی رز، عضو کمیسیون امنیت ملی- آستارا: شرایط موجود کشور اجازه اجرای فاز دوم هدفمندی را نمی دهد.
اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه- مسجد سلیمان: اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی به صلاح کشور نیست، زیرا جامعه تحمل تغییر در شاخصهای اقتصادی به خصوص افزایش تورم و قیمتها را ندارد.
علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی- تهران: مخالفم که فاز دوم هدفمندی اجرا شود. دولت دنبال وارد کردن شوک به اقتصاد است و تبعات منفی را در نظر نمی گیرد.
حسین نجابت، عضو کمیسیون انرژی- تهران: موافق اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی نیستم. سناریوهای مطرح در دولت آرامش نسبی در بازار پولی و مالی را به هم می ریزد. فرصت برنامه ریزی دقیق گرفته می شود. سال آینده بدون عجله تصمیم مقتضی گرفته شود.
سیدباقر حسینی، دبیر کمیسیون امنیت ملی- زابل: موافق مشروط، اجرای با کار کارشناسی و تدبیر جبران فشارهای وارد بر مردم باشد.
عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه - آمل: مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هستم، زیرا مصوبه مجلس اجرا را متوقف کرده و فاز اول به درستی و کامل اجرا نشده است.
سید محمد بیاتیان، دبیر کمیسیون صنایع و معادن- بیجار: در وضعیت تحریمها و اجرای ناقص مرحله اول، اجرای فاز دوم به صلاح نیست.
مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان- تبریز: از مخالفان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها هستم، زیرا اجرای فاز دوم علمی نیست، دیمی است.
حسینعلی حاجی دلیگانیۀ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه- شاهین شهر، میمه و برخوار: موافق مشروط، مرحله دوم باید فاقد معایب فاز اول و با تقویت محاسن اجرا شود.
احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه- تهران: شما نظر من را می دانید. بهتر است صحبتی نکنم.
نیره اخوان بی طرف، عضو کمیسیون حقوق قضائی- اصفهان: سئوالات را به دفترم فکس کنید.
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