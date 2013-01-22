نظرخواهی از 90 چهره اقتصادی درباره فازدوم هدفمندی/ 95درصد مخالفت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اجرا یا عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به موضوع داغ این روزهای محافل دولتی، خصوصی و عمومی تبدیل شده است. دولتمران در حالی موافق سرسخت اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی هستند که مجلس شورای اسلامی به شدت مخالف اجرای این فاز است و تاکنون تمام راه‌ها را در این باره به روی دولت بسته است.

با توجه به اهمیت موضوع، خبرگزاری "مهر" از فعالان اقتصادی و سیاسی، نمایندگان مجلس، تولیدکنندگان، اساتید دانشگاه و اقتصاددانان درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی نظرخواهی کرده است. این نظرخواهی نشان می‌دهد که 95 درصد شرکت کنندگان مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هستند. جزئیات این نظرخواهی را در ادامه می خوانید:

محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در شرایط فعلی به صلاح کشور نیست، چراکه لازمه اجرای این قانون ثبات اقتصادی است که در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که این بستر فراهم نباشد. از جمله پیش‌شرط‌های اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، پایش آثار اجرای فاز اول این قانون و انجام کامل تعهدات از جمله تعهدات بخش تولید و سنجش نقاط قوت و ضعف آن با مشارکت کارشناسان مستقل برای استفاده در مرحله دوم است.



بیژن نامدار زنگنه، وزیر اسبق نفت: مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هستم. اجرای این فاز با توجه به بی‌برنامه گی‌های دولت، اختلال مضاعف به اقتصاد کشور تحمیل می کند، در شرایط فعلی به نظر می رسد یک فکر منسجم اقتصادی پشت سر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها نیست.

مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران: مردم به عنوان ذی‌نفعان اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بیش از اینکه مشتاق به دریافت یارانه نقدی باشند، درخواست مهار تورم را از دولت دارند و بنابراین به نظر می‌رسد دولت باید به جای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، مهار تورم و حفظ آرامش بازار را در دستور کار قرار دهد.

محمدرضا راه چمنی، عضو حزب وحدت و همکاری ملی: باتوجه به شرایط فعلی کشور در حوزه بین الملل، مشکلات داخلی و اینکه در آستانه انتخابات هستیم، بهتر است فاز دوم هدفمندی یارانه ها فعلا اجرا نشود.

داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت نهم: تصور نمی‌رود که هم اکنون زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد، به این معنا که اگر هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم بخواهد تعهدات دولت را بالا برد، به طور قطع باعث خواهد شد که مشکلات بودجه و دولت در پرداختها بیشتر شود. هم اکنون دولت در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها دچار مشکل است و همانطور که مشاهده می‌شود، هرچند وقت یکبار برای پرداخت مبالغی که تعهد دارد، دچار مشکل می‌شود و به ناچار از منابع دیگری برداشت می‎کند، بنابراین اگر بخواهد در فاز دوم نیز تعهدات خود را بیشتر کند، معنایش کسری بودجه است و کسری بودجه نیز تورم و بسیاری از مشکلات ریشه ای را در پی دارد.

مظفر علیخانی، دبیرکل کنفدراسیون صادرات: اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها به دلیل مشکلات ارزی، تحریم‌های اقتصادی و تورم دو رقمی باید به مدت 2 تا 3 سال دیگر به تعویق افتد، این در شرایطی است که هم اکنون محیط کسب و کار کشور نامساعد است و واحدهای تولیدی توان اداره خود در شرایط فعلی را ندارند.

محمود خاقانی، کارشناس اقتصاد انرژی: مخالف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در شرایط فعلی هستم. ، تاکید کرد: با اجرای فاز اول این قانون یارانه ها به جای هدفمندی، هدر روی شد. رشد مصرف بنزین، گازوئیل، برق و گاز طبیعی از ابتدای سالجاری تاکنون نشان می دهد که اجرای فاز اول قانون هدفمندی جز تورم دستاورد دیگری ندارد.در کل جهان سیاست دولتها مدیریت تورم و افزایش قدرت خرید مردم است، این در حالی است که اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها به جز کاهش رفاه، قدرت خرید مردم دستاورد دیگری به همراه ندارد.

حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی: فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید به غیر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی ادامه یابد. چاره اندیشی درباره مشکلات معیشتی مردم برای عبور از تحریم‌ها و ایجاد مقاومت بیشتر مردم در برابر توطئه تحریمهای فلج کننده اقتصادی بهترین تصمیم است، لذا ادامه هدفمندی از طریق ارائه سبد کالا و عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی بهترین شیوه است.

حسین ابراهیمی، نماینده سابق مجلس: موافق مشروط اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هستم. در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید به تمام جوانب توجه شود. چاره‌ای جز اجرای کامل هدفمندی نداریم.

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران:لازمه اجرای موفق مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها این است که ارزیابی درستی از مرحله اول اجرای این قانون صورت گرفته و نقاط مثبت و منفی و آسیب‌های این طرح را بررسی کرده و در نهایت، بتوان در مرحله دوم اجرای قانون از نتایج آن بهره‌برداری کرد. بنابراین به نظر می‌رسد گام اول در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، ارزیابی مرحله اول و احصای نقاط مثبت و منفی و ضعف و قوت این طرح است؛ سپس باید وارد اجرای فاز دوم شد. الزام دیگری که برای اجرای موفق فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید باید لحاظ شود، فضای کسب و کار و رفع فرآیندهای بروکراتیک و مقررات زایدی است که بخش تولید با آن دست و پنجه نرم می‌کند؛ به گونه‌ای بخش تولید در تغییر و تحولات اجرای فاز دوم، بتواند ادامه حیات دهد و به اهداف عمده اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که اصلاح خطوط تولید، جبران سرمایه‌گذاری‌ها، تکمیل زنجیره‌های ناقص، تغییر تکنولوژی و مسائلی از این دست است، برسد.

قاسم نوده فراهانی، رئیس شورای اصناف کشور: جامعه صنفی کشور هم اکنون آماده اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نیستند، این در شرایطی است که تعهداتی که به اصناف یا زیرمجموعه اصناف چه تولیدی و توزیعی و مصرف‌کنندگان انرژی‌بر در صنوف داده شده بود، هنوز جامه عمل به خود نپوشانده و با وجود گذشت دو سال از اجرای قانون، هنوز پیاده‌سازی بسته حمایت از اصناف با مشکل مواجه است.

مهدی تقوی، اقتصاددان: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تورم و بیکاری را افزایش می‌دهد، نظرسنجی که درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از مردم شد، در واقع پوزخندی به سیاست‌های اقتصادی دولت بود.

باقر صدری، کارشناس اقتصادی: برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها باید مقدماتی فراهم شود ، زیرا در شرایط فعلی ما با مشکلات اقتصادی عدیده ای سرو کار داریم که مهمترین آن کاهش ارزش پول ملی در بهمن ماه سال گذشته است. بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند که واریز پول نقد به حساب مردم اقدام درستی نیست، زیرا پول وارد چرخه خرید می شود و تورم ایجاد می کند، ضمن آنکه به دلیل افزایش قیمتها بیش از دو برابر این مقدار از جیب مردم می رود. مجلس تصمیم گرفته است که تاپایان سال تغییراتی در قیمتها ایجاد نشود و بنده هم معتقدم که دولت نباید عجله ای برای اجرای فاز دوم داشته باشد. قبل از آغاز مرحله دوم باید ارزش پول ملی به حالت قبل بازگردانده شود و پس از آن فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرایی کنیم.

مسعود میرکاظمی، وزیر سابق نفت و بازرگانی و رئیس کمیسیون فعلی انرژی مجلس: مخالف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه در شرایط فعلی هستم. دولت با کسری بودجه فعلی چطور می تواند 200 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم بدهد. دولتی که نمی‌تواند خودش را با منبع دیگری غیر از نفت اداره کند، چه طور می‌تواند 200 هزار میلیارد تومان یارانه دهد. با بهم ریختن بازار ارز 5 قدم به عقب بازگشتیم و اگر قرار باشد فاز دوم نیز یک قدم برداریم و دوباره بازگشت به عقب داشته باشیم اصلا اجرای آن صلاح نیست.

اکبر ترکان وزیر اسبق راه و معاون سابق وزیر نفت: درخصوص فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید بحث کارشناسی شود.

علی نقی خاموشی، رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران: موافق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی نیستم. معتقدم که نگاه پرداخت یارانه به مردم در راستای هدفمندی نگاه درستی نیست و با فراموش شدن بخش تولید، می تواند تبعات اقتصادی داشته باشد.

سید مصطفی مقدسی، دبیر انجمن تولیدکنندگان پودر شوینده: مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها نباید یکباره اجرایی شود. در این باره باید از اتاق بازرگانی نظرخواهی شود.

مهدی اسلامیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان: فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اگر قرار است به تولید بی‌توجهی کند، همان اجرا نشود، بهتر است.

هوشنگ ادهمی، فعال اقتصادی: موافق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی نیستم.

بایزید مردوخی، اقتصاددان: شرایط فعلی اقتصاد ایران به هیچ وجه آمادگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را ندارد و در صورت اجرا، عواقب اقتصادی به دنبال خواهد داشت.

محسن مهرعلیزاده، معاون رئیس جمهور دولت اصلاحات: مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی هستم، چرا که معتقدم باتوجه به وضعیت بودجه، منابع و درآمدهای کشور اجرای این فاز عملی نیست.

جلال رسول افت، مدیر بانکی: بین گزینه اجرا یا عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، به دلایل مختلف گزینه عدم اجرا را انتخاب می‌کنم.

عباسعلی نورا، اقتصاددان: با اجرای فاز دوم هدفمندی مخالفم. در شرایط فعلی اجرای این فاز را به صورت پرداخت نقدی به صلاح کشور نمی‌دانم، اما هر تصمیمی درخصوص پرداخت پرداخت غیر نقدی گرفته شود، با آن موافقم.

حسین کاظم پور، فعال اقتصادی: موافق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیستم.



جواد آرین منش، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی: قویا مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هستم. این کار در شرایط فعلی به مصلحت کشور نیست، به جای ایجاد تلاطم، کارهای باقی مانده تمام شود.

محمدرضا خباز، عضو هیات تطبیق مصوبات مجلس: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مخالفم، چون دولت مقید به انجام وظایف قانونی‌اش نیست و ان را سلیقه‌ای اجرا می‌کند. گویا دولت از هدفمندی فقط توزیع پول را فهمیده و دیگر بخشها را بر زمین گذاشته است.

سیدرضا اکرمی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز: مخالفم فاز دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط فعلی اجرا شود. متاسفانه در فاز اول هدفمندی اصلا به این قانون عمل نشد و به نظر می رسد در فاز دوم هم این اتفاق بیفتد. در واقع دولت در فاز دوم می خواهد 200 هزار تومان به مردم بدهد و 300 هزار تومان از آنها بگیرد.

کامران ندری، کارشناس اقتصادی: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مخالفم؛ به دلیل اینکه یک شوک جدید اقتصادی در وضعیت فعلی است و آثار تورمی شدیدی به دنبال دارد.

علیرضا حائری، دبیر انجمن صنایع نساجی: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای مردم و واحدهای صنعتی هزینه در بر داشته است و اجرای فاز دوم برای هر دو بخش تبعاتی را در بر خواهد داشت، چراکه سهم تولید از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها ادا نشده است.

محمد مروج، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران: هم اکنون زمان مناسبی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیست؛ چراکه اجرای این قانون پیش‌شرط‌هایی دارد که از جمله آن، تورم معقول در حد 5 درصد، رشد اقتصادی 3 درصد و در نظر گرفتن بهترین شرایط تامین اجتماعی برای مردم است. ضمن اینکه شرط دیگر موفقیت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در هر کشوری این بوده است که دولت در اوج محبوبیت خود باشد که در حال حاضر مجموعه تمامی شرایط نشانگر این است که باید اجرای قانون به تعویق افتد به همین دلیل هم مجلس اجرای این قانون را متوقف کرد.

حمید حسینی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: هم اکنون بعد از دو سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور شاخص هزینه مصرفی خانوارها و هزینه تولید نیز افزایش یافته است و اتفاق ناگواری که شاخص هزینه تولید نشان می دهد، این است که این افزایش هزینه به مصرف کننده منتقل شده و تحولی هم در صنایع کشور رخ نداده است؛ در این میان باید روند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را اصلاح کرد.

عماد افروغ، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم: مخالفم فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی اجرا شود. بحث من این است که هدف دولت از هدفمندی حل مسئله تولید و پرکردن شکافها نبود پیشتر هم هشدار داده بودم که اجرای هدفمندی با این شکلی که مدنظر دولت است، باعث بروز بحران خواهد شد، لذا ادامه این شیوه سمی مهلک برای اقتصاد کشور خواهد بود و نظر بنده این است که حتی فازاول اجرای هدفمندی یارانه ها نیز باید اصلاح شود.

سید عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هشتم:در شرایط فعلی با توجه به افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به صلاح نیست و باعث افزایش مشکلات کشور خواهد شد.

لطفعلی بخشی، استاد دانشگاه: هدفمندی یارانه ها بسیار خوب بود ولی نباید سیاسی اجرا شود. من موافق اجرای فاز اول و دوم و سوم هستم.

منصور حقیقت پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی- اردبیل: مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی هستم. فاز اول هم به طور کامل اجرا نشده است.



عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی- شیروان: مخالفم که فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی اجرا شود. موافقم که با توافق مجلس و دولت و در نظر گرفتن یک راه میانه سال آینده اجرا شود.



امید کریمیان، عضو کمیسیون اقتصادی- مریوان: با توجه به اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه ها فشار اقتصادی مضاعفی به مردم وارد می کند، با اجرای آن فعلا مخالف هستم.



محمد باقر شریعتی، عضو کمیسیون عضو کمیسیون کشاورزی- بهبهان: با اجرای فاز دوم هدفمندی مخالف هستم. در اجرای مرحله اول هم قانون رعایت نشده است.



محمدحسین دوگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه- فسا: فاز دوم هدفمندی فعلا نباید اجرا شود. تصمیم دولت آزادسازی کامل قیمت حامل‌های انرژی است که موجب افزایش قیمتها می شود.



روح الله بیگی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی- میاندوآب: مخالفم فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرا شود، زیرا منجر به افزایش 1000 درصدی تورم می شود.



حمیدرضا پشنگ، عضو کمیسیون عمران- خاش: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فعلا به صلاح کشور نیست، زیرا در اجرای نادرست فاز اول هم تولیدکنندگان متضرر شدند، تورم افزایش یافت و قانون نیز اجرا نشد.



ابراهیم نکو، دبیر کمیسیون اقتصادی- رباط کریم: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها خودکشی تمام عیار است و تبعات بد اقتصادی خواهد داشت.

فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی: این موضوع مهمی است و تصمیم ندارم در این باره فعلا صحبت کنم.



عباسعلی منصوری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی- کاشان: مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی هستم، ضمن اینکه نحوه اجرای مدنظر دولت درست نیست.



حسن تامینی، نایب رئیس کمیون بهداشت و درمان- رشت: مخالف سرسخت اجرای فاز دوم هدفمندی هستم، زیرا بنزین سه هزار تومانی تبعات منفی اقتصادی دارد و شرایط زندگی مردم را سخت تر می کند.



عزیز اکبریان، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن- کرج: جامعه کشش اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را در شرایط فعلی ندارد، برهمین اساس با اجرای آن مخالفم.

مسعود نیلی، اقتصاددان: فعلا قصد ندارم درباره هدفمندی یارانه‌ها صحبت کنم.

سیدمحمد پورفاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی- دشتی و تنگستان: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تورم را افزایش می دهد، اشتغال را از بین می برد. به همین دلیل، بنده موافق اجرای آن نیستم.



جلیل جعفری، عضو کمیسیون انرژیِ- خلخال: مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هستم. نمی توانیم آنچه در مجلس مصوب کردیم، زیر پا بگذاریم. سال بعد هم روش اجرا باید تغییر کند و تولید حمایت شود.



جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه- شیراز: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مخالفم، زیرا شیب مد نظر دولت تند است و زمان و فرصت کافی برای اصلاح ساختار واحدهای تولیدی را نمی دهد.



محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران- ساری: بستر جامعه و شرایط اقتصادی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها فراهم نیست.



شکرخدا موسوی، عضو کمیسیون کشاورزی- اهواز: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط فعلی تاثیرات منفی بر اقتصاد خواهد گذاشت و مردم متحمل گرانی خواهند شد.

علی ایرانپور، عضو کمیسیون کشاورزی- مبارکه: شرایط اقتصادی مناسب اجرای فاز دوم هدفمندی نیست، ضمن اینکه مشکلات فاز اول باید برطرف شود.



عوض حیدرپور،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی- شهرضا: در سال 92 هم نباید مرحله دوم اجرا شود، زیرا وضعیت اقتصادی مردم اجازه اجرا را نمی دهد.



ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی- لاهیجان و سیاهکل: موافق مشروط، مشخص شود از چه زمانی، چگونه و نحوه بازتوزیع به چه صورت خواهد بود.



موید صدر حسینی، عضو کمیسیون صنایع- خوی: مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هستم. از ماهیت اولیه طرح هدفمندی دور شده ایم. اقتضائات کشور هم تغییر کرده است.



علی عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن- قزوین: اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی به مصلحت کشور نیست، زیرا بار تورم شدید در پی خواهد داشت.



سلیمان عباسی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان- گنبد کاوس: مخالفم که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به دلیل آثار تورمی آن اجرا شود.

غلامرضا تاجگردون، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه- گچساران: مردم تحمل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را به شیوه مدنظر دولت ندارند.



محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات- کرمان: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط فعلی مخالفم، زیرا سناریوی 5 برابر شدن یارانه ها کنترل قیمتها را از بین می برد و مفید به حال کشور نیست. مردم تحمل افزایش قیمتها را ندارند.



ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی- کلیبر: موافق مشروط، در صورت انجام کار کارشناسی و در نظر گرفتن مسایل تورمی و قانونی بودن نحوه توزیع موافقم.



عبدالرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بوجه- بجنورد: مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی هستم. در مرحله اول به درستی اجرا نشده است.



رمضان شجاعی کیاسری ،عضو کمیسیون شوراها- ساری: مخالفم که فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرا شود. سناریوهای مد نظر دولت را قبول ندارم و معتقدم به بازار شوک می دهد.



هادی شوشتری ،عضو کمیسیون امنیت ملی- قوچان: موافق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیستم، زیرا نقدینگی و تورم را افزایش می دهد و تولید آسیب پذیرتر می شود.



سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی- ورامین: اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی به صلاح کشور نیست. سناریوهای دولت تورم را افزایش می دهد و دولت ارزیابی دقیقی از اثرات آن روی تولید ندارد.



عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات- نور و محمودآباد: از مخالفان فاز دوم هدفمندی یارانه ها هستم. شیب تند افزایش قیمتها، فشار را بر مردم افزایش می دهد. رویکرد فاز دوم حمایت از تولید باشد.



احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه- قم: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها منجر به افزایش شدید قیمتها می‌شود. برهمین اساس، با اجرای آن مخالفم.



شهلا میرگلوی بیات، عضو کمیسیون بهداشت و درمان- ساوه: موافق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در شایط فعلی نیستم، زیرا تولید آسیب پذیر می شود، هزینه ها افزایش می یابد و مردم دچار سختی بیشتری می شوند.