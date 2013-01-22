ساماندهی صنوف مزاحم در قروه/ نقش زنان در توسعه اجتماعی موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رسول شیخی زاده در نشست بررسی صنوف آلاینده شهرستان قروه اظهار داشت: ساماندهی و انتقال صنوف مزاحم و آلاینده شهر، مشاوره و زیر ساخت های سرمایه گذاری این صنوف نیازمند همراهی دستگاه های مرتبط است.

وی افزود: 300 مورد از صنوف مزاحم و آلاینده در شهرستان قروه شناسایی شده و پیگیری های مکرری برای انتقال آنها به خارج از شهر صورت گرفته است.

فرماندار قروه ادامه داد: با مشارکت اداره اوقاف و برق، هر چه زودتر این صنوف مزاحم در سطح شهر جمع آوری می شود.

شیخی زاده یادآور شد: توقف تعدادی از خودروهای پارک شده در شهرستان، مسیر تردد مردم را با مشکل مواجه کرده اند و زیبایی بافت شهر را از بین برده اند که باید هر چه زودتر ساماندهی شوند.

وی فراهم کردن آرامش شهروندان را یکی از وظایف اصلی دستگاه های خدماتی و شهرداری ها دانست و بر توجه بیشتر آنها به این مهم تاکید کرد.

زنان موثرترین نیروهای اجتماعی هستند که نقشی ویژه در جامعه ایفا می کنند

فرماندار شهرستان قروه در جلسه کمیسیون امور بانوان این شهرستان اظهار داشت: بانوان به عنوان مهمترین رکن اجتماع هستند که نقشی تاثیرگذار در تمامی عرصه ها داشته اند.

محمد رسول شیخی زاده با بیان اینکه اجرای پژوهش های بنیادی در زمینه آسیب های اجتماعی از رسالت های بانوان این شهرستان است، افزود: اندیشمندان غربی در تحلیل انقلاب اسلامی ایران اعم از معاندان و دوستان انقلاب، از نقش لایه های پنهان اجتماعی در موفقیت انقلاب سخن می گویند که جدای از احزاب و جریان های سیاسی صرف بود که مهمترین قشر این لایه های پنهان، زنان ایران اسلامی بوده و هستند.

وی زن را مکمل مرد در هر عصر و زمانی معرفی کرد و ادامه داد: نقش برجسته زن مسلمان از صدر اسلام تا کنون بسیار مهم و برجسته بوده است.

مشاور فرماندار قروه در امور بانوان نیز در این نشست با اشاره به آغاز اجرای ششمین طرح ملی رحمت از بهمن ماه در این شهرستان، گفت: در دوره قبل 480 نفر از بانوان خانه دار قروه ای در این طرح شرکت کردند.

لیلا عبدالملکی اظهار داشت: اصول همسرداری، چگونگی صرفه جویی در بودجه خانواده، تربیت فرزند، احکام خانواده، آسیب شناسی خانواده در مقابل جنگ نرم و اقتصاد مقاومتی از مهمترین موضوعات مورد بحث این دوره است.