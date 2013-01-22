آغاز چهارمین جشنواره ادبیات کراچی از اواخر بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تایمز، این جشنواره که یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای مربوط به کتاب در پاکستان است، چهارمین دوره خود را 15 فوریه کلید می زند و تا هفدهم به کار خود ادامه می‌دهد.

جشنواره ادبیات کراچی با حضور نویسندگانی از سراسر جهان و نیز نویسندگان پاکستان تلاش دارد تا عرصه ادبی این کشور را به بهترین شکل نمایش دهد. برنامه‌های نشست ادبی، گفتگو، کارگاه آموزشی، کتابخوانی، رونمایی کتاب، کارگاه نویسندگی خلاق، مشاعره، امضای کتاب، اجرای موسیقی، نمایش کتاب، بخش ادبیات کودک و نمایش عروسکی، تئاتر ، نقاشی و قصه‌گویی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این نمایشگاه است.

انتظار می‌رود تا این جشنواره امسال نیز بتواند تا خیل قابل توجهی از مشتاقان را به خود جلب کند.

جشنواره ادبیات کراچی که اولین در نوع خودش در پاکستان است، با مشارکت انتشارات دانشگاه آکسفورد برگزار می‌شود و از سال 2010 کار خود را آغاز کرده است.