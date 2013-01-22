جشنواره فرهنگی و هنری "بچه های مسجد" در خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین عبداللهی صبح سه شنبه در دبیرخانه نظارت بر کانون های مساجد خراسان رضوی اظهار کرد: آیین اختتامیه جشنواره فرهنگی وهنری "بچه های مسجد" همزمان با بیستمین سالروز تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد 18 اسفند برگزار می شود.



مسئول دبیرخانه نظارت بر کانون های مساجد خراسان رضوی با اشاره به اینکه این جشنواره در صدد ایجاد تحرک و پویایی بیشتر در کانون های فرهنگی و هنری مساجد است، بیان کرد: ویژه برنامه ها و فعالیت های شاخص، تولیدات طرح ها و ابتکارات و بخش ویژه خانواده ها از بخش های اصلی برگزاری جشنواره است.



عبداللهی با اشاره به موضوعات جشنواره در قالب پیامبر اعظم (ص) و اهل بیت (ع)، جامعه مهدوی، ولایت، انقلاب اسلامی و دهه فجر، افزود: ترویج معارف اسلامی، نماز جماعت، عفاف و حجاب، کانون ها، جامعه، ایثار و شهادت از دیگر موضوعات جشنواره است.



وی با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری بچه های مسجد اظهار کرد: ایجاد یک حرکت مستمر فرهنگی در جهت بصیرت افزایی فعالان فرهنگی مساجد، شناسایی کانون های فعال در عرصه های مختلف فرهنگی و فعال کردن ظرفیت های بالقوه کانون ها از اهداف برگزاری این جشنواره است.



مسئول دبیرخانه کانون های مساجد خراسان رضوی تصریح کرد: توجه به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت و نقش کانون ها، ایجاد رقابت سالم و پویا در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری، حضور حداکثری کانون های فرهنگی و هنری مساجد در عرصه فعالیت های عمومی فرهنگی و گسترش و بسط معارف دینی و ارزشی با استفاده از ظرفیت کانون ها از ضرورت های برگزاری این جشنواره است.



عبداللهی با اشاره به قالب های برنامه ها و فعالیت های شاخص جشنواره گفت: همایش های عمومی، برپایی جشنواره، مسابقات هنری، مسابقات کتابخوانی، تهیه و انتشار ویژه نامه و بروشور، اوقات فراغت، برنامه های قرآنی، اردوها و نمایشگاه ها و غیره از قالب های برنامه ها و فعالیت های شاخص است.



وی در زمینه تولیدات رسانه ای و تولیدات فرهنگی و هنری گفت: تولید نرم افزار، وب سایت و وبلاگ، فیلم کوتاه و کلیپ، عکس، نشریه و تالیف کتاب، مقاله و پژوهش، روزنامه دیواری، خطاطی، نقاشی و طراحی پوستر از تولیدات رسانه ای و تولیدات فرهنگی و هنری است.