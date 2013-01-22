حسن عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص فعالیتهای آموزشی این مرکز در صنایع و کارگاه ها با بیان اینکه اجرای فعالیتهای آموزشی در صنایع و مراکز همجوار با کارگاه ها مورد توجه قرار دارد، اظهار داشت: برای توسعه این آموزش ها در استان و ارائه آموزش های مورد نیاز صنایع همگام با فناوری های روز برنامه های ریزی هایی تدوین شده است.

عزیزی ارائه آموزش های لازم به صنوف را از جمله فعالیت های مهم این مجموعه برشمرد و افزود: در حال ایجاد مرکز آموزش صنایع غذایی با اولویت آموزش تمام شاغلان بخش نان در این مرکز هستیم.



وی افزود: بیش از 120 میلیون تومان تجهیزات برای این مرکز که در میدان استاندار کرج در جوار مرکز فنی و حرفه ای شهید خدایی واقع است، خریداری شده و تا پیش از پایان سال جاری گشایش می یابد.



عزیزی یادآور شد: با توجه به اهمیت سلامت شهروندان آموزش نانوایان بر اساس استانداردها با هدف ارتقای سطح کیفی نان تولید شده در دستور کار است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز ضرورت ترویج فرهنگ مهارت آموزی و توسعه آموزش های فنی و حرفه ای را مورد تأکید قرار داد و گفت: ایستگاه مهارت آموزی و ارائه آموزش های کوتاه مدت دو ساعته با استقبال چشمگیر مردم همراه بوده است و با اطلاع رسانی مناسب تر می توانیم شاهد حضور تعداد بیشتری از شهروندان برای استفاده از این خدمات باشیم.

وی ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای در زندانها را نیز مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: این امر به کاهش آمار بازگشت به زندان افراد آموزش دیده و پیشگیری از بزهکاری و سلامت اجتماع منجر شده است.