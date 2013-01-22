نشست بصیرتی با موضوع گفتمان ولایت در سپاه هرسین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نشست بصیرتی با موضوع گفتمان ولایت در حسینیه ثارالله سپاه ناحیه هرسین با حضور فرمانده سپاه، فرماندهان پایگاه و سرگروه های شجره طیبه صالحین و پیشکسوتان عرصه مقاومت و ایثار ناحیه هرسین برگزار شد.

در این جلسه فرمانده سپاه ناحیه هرسین ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان در این جلسه ترویج گفتمان ولایت و روشنگری در جامعه را امری مهم دانسته و خاطرنشان کرد: ملت ما باید با توکل بر خدا و فرمانبرداری از منویات مقام معظم رهبری این مرحله از انقلاب را نیز به سلامت و با موفقیت پشت سر بگذارند.

در ادامه این مراسم مسئول سیاسی پادگان شهدا، اقتصاد مقاومتی را مقاومت، جهاد، دفاع و مقابله به مثل دانست و افزود: مثلث اقتصاد مقاومتی از سه ضلع اصلاح الگوی مصرف، همت و کار مضاعف و جهاد اقتصادی تشکیل شده است.

سید امین موسوی بهره‌گیری از امکانات و فضای موجود، ترغیب جوانان به کشاورزی، تولید و حمایت از تولید داخلی و ملی، مردمی کردن اقتصاد، تعمیق‌ بخشی به فرهنگ کار و تلاش و تقویت روح خودباوری را از جمله عواملی دانست که می‌تواند در راه جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی ما را به سرمنزل مقصود برساند.

قنبری: محبت و دوستی نیاز همه انسان‌هاست

سرهنگ قنبری گفت: محبت و دوستی نیاز همه انسان‌هاست و انسان ها در هر سن و مقامی احتیاج به دوستی، محبت و صمیمیت دارند.

سرهنگ قنبری در نشست بصیرت و اخلاق شناسی که با حضور خانواده های پاسداران در حسینیه سپاه ناحیه سرپل‌ذهاب برگزار شد، اظهار داشت: دنیا برای مومن زندان است و در واقع مومنین به دنبال یک زندگی همیشه جاوید هستند.

فرمانده سپاه ناحیه سرپل‌ذهاب افزود: مسائل و احتیاجات زندگی نباید زن و شوهر را از توجه به نیازهای یکدیگر و شخصیت آنها غافل کند، زن و شوهر اگر دنبال زندگی شیرین هستند، باید در مرحله اول همسر خود را سالم و با نشاط نگه دارند.

وی گفت: اگر هزاران وسیله رفاهی و آسایشی در خانواده فراهم شود، اما دل خوش و با نشاط در زندگی وجود نداشته باشد زندگی شیرین نمی شود.

قنبری تصریح کرد: انسان‌ها چه بزرگ و چه کوچک و در هر سن و مقامی که باشند از تنهایی گریزان هستند و احتیاج به دوستی، محبت و صمیمیت دارند.

وی خاطرنشان کرد: زن و شوهر باید سعی کنند، این نیاز را برطرف کنند، یعنی از نظر دوستی نیز یکدیگر را تامین کنند، اگر پای محبت در میان آمد، فضای محبت و عالم دوستی و شور و هیجان عالم دیگری دارد.

فرمانده سپاه سرپلذهاب گفت: حجاب همانند سر شیشه عطر است که بوی خوش، زیبایی، حلاوت و طراوت زن ها را حفظ می کند و با برداشتن حجاب، آن زیبایی و حلاوت از بین می رود و زنان مسلمان باید با حفظ و پوشش اسلامی چه در محیط کار و جامعه حجاب خود را حفظ کنند.

مسابقه فوتسال در حوزه 4 شهری کرمانشاه برگزار شد

یک دوره مسابقه فوتبال بین بسیجیان حوزه 4 شهری با حضور اعضای پایگاه شهید کردمیر در کانون بسیج جوانان ناحیه کرمانشاه برگزار شد.

فرمانده پایگاه شهید کردمیر در مراسم آغاز این مسابقات گفت: همچنان که اگر ورزش نکنیم، جسم ناتوان، بی‏‌قدرت و آسیب‏‌پذیر خواهد شد و باید به روح خود نیز توجه داشته باشیم و با اعمال واجبات و دوری از محرمات روح و روان خود را شاد نگه داریم.

در پایان به تیم های برتر جوایزی اهدا شد.

شکری: هدف دشمن افزایش اسراف در جامعه است

مسئول عقیدتی سیاسی سپاه سرپل‌ذهاب گفت: دشمن با تبلیغات فراوان مردم را به‌سوی مصرف گرایی کشانده تا اسراف که موجب دوری آنان از دین است، زیاد شود.

فریدون شکری در گردهمایی بصیرتی بسیجیان پایگاه‌های مقاومت شهرستان سرپل‌ذهاب که در حسینیه سپاه این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: دشمن وحدت مردم را هدف گرفته و از وحدت ما هراس دارد.

مسئول عقیدتی سیاسی سپاه سرپل‌ذهاب افزود: امروز دشمن می خواهد بریده های انقلاب یعنی افرادی که برای انقلاب رنج کشیده اند را در سنگر خود بگیرد تا با این روش ایران را به زانو در آورد.

وی با اشاره به اینکه دشمن سه فعالیت را برای براندازی ملت ایران در رأس قرار داده است، گفت: دشمن می گوید دین را باید از ملت ایران گرفت و فساد و فحشا را جایگزین کرد و مواد مخدر را در دسترس جوانان قرار داد و از آنجا که جوانان به فکر مد هستند لباس های غربی را با ارزانترین قیمت در اختیار آنان بگذاریم.

شکری افزود: دشمن با تبلیغات فراوان مردم را به‌سوی مصرف گرایی کشانده تا اسراف که موجب دوری آنان از دین است، زیاد شود.

وی به هدف دشمن در پخش بیش از اندازه فیلم ها اشاره کرد و گفت: تماشای فیلم زیاد باعث می شود تا فرهنگ کتاب‌خوانی از مردم گرفته شده و فحشا در جامعه زیاد شود.

مسئول عقیدتی سیاسی سپاه سرپل‌ذهاب به راهکارهای مؤثر در جبهه اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: باید گذرگاه ها و روزنه هایی که دشمن می خواهد نفوذ کند را بشناسیم تا در مقابل آن وارد عمل شویم.

شکری با تاکید بر اینکه تنها شاخصه برای داشتن وحدت پیروی از ولایت است، گفت: باید از بعد سیاسی وحدت ملی را تقویت کنیم زیرا هدف دشمن از بین بردن وحدت ملت ایران است.