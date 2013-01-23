به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی رجبی دوانی چهارشنبه در گردهمایی سیاسی با موضوع "جنگ نرم و عملیات روانی در تاریخ اسلام و مقایسه اجمالی آن با انقلاب اسلامی" که در حسینیه امام خمینی (ره) سپاه ناحیه سمنان برگزار شد، اظهار داشت: جنگ نرم واژه‌ای جدید در ادبیات سیاسی و در عصر جدید نیست؛ بلکه قدمتی به درازای تاریخ دارد.

وی افزود: اسلام از همان بدو پیدایش با جنگ نرم دشمنان خود مواجه بوده است، گفت: از دیربار دشمنانی که می‌خواستند با قومی مبارزه کنند، تلاش می‌کردند ابتدا آن قوم را با عملیات روانی و رفتارهایی روح و روان آن منطقه و دولت را تحت تأثیر قرار دهند و زمینه را برای حضور خود فراهم کنند.

پژوهشگر تاریخ اسلام و استاد دانشگاه با بیان اینکه اساس و مبنا در جنگ نرم تغییر رفتار مطابق میل طراح جنگ است، ادامه داد: این عده هدفشان از ابتدا این بود که بتوانند بدون جنگ و خونریزی طرف مقابل را آنگونه که می‌خواهند به سمت خود کشانده تا جایی که آنگونه تضعیف شوند که با عملیاتی محدود حاکمیت را از آنان گرفته و خود بر مسند حاکمیت بنشینند.

رجبی دوانی خاطرنشان کرد: دعوت به اسلام در شرایطی اتفاق افتاد که در مکه جز عده‌ای محدود از قبیله بنی‌هاشم همچون امیرالمومنین (ع)دیگران این دعوت را نپذیرفتند و به تعبیری می‌توان گفت از چهل طابفه یک چهلم ارزش و قدرت سیاسی حاکم بر مکه در اختیار پیغمبر بود.

وی افزود: البته در بنی‌هاشم نیز افرادی مانند ابوالهب مخالف سرسخت دعوت پیامبر (ص)‌بودند و در مقابل این دعوت ایستادند.

پژوهشگر تاریخ اسلام و استاد دانشگاه گفت: در چنین شرایطی زمانی که دعوت به اسلام مطرح شد سران قریش عملیاتی نرم بر ضد اسلام به راه انداختند البته این سران در ابتدا احساس خطر نمی‌کردند اما زمانی که به چشم خود اسلام‌ آوردند حتی نزدیکان و فرزندان خود را دیدند احساس خطر کردند و سیاست‌ها و جنگ نرم خود را بر ضد اسلام و پیامبر (ص) آغاز کردند.

رجبی دوانی بیان داشت: سیاست‌های نرم دشمنان اسلام و سران قریش در آن زمان در هر مقطعی متفاوت بود و از راه‌های مختلف در صدد از بین بردن اسلام برآمدند.

وی افزود: سیاست‌های نرمی همچون تطمیع، تهدید، مقابله با قرآن، شکنجه و آزار مسلمانان، سرودن اشعار بر ضد اسلام، ایجاد شبهه، استهزا و تحریم،‌پیشنهاد صلح و ... از جمله سیاست‌های نرم مشرکان و منافقان در عصر پیامبر بود که البته با تدبیر پیامبر مشرکان از آن طرفی نبستند و نتیجه‌ای عایدشان نشد.

پژوهشگر تاریخ اسلام و استاد دانشگاه گفت: نخستین سیاست نرم سران قریش سیاست تطمیع و تهدید بود همان سیاستی که امروز غرب علیه کشور ما انجام می‌دهد.

دوانی افزود: سران قریش در سیاست تطمیع پیشنهادشان اعطای قدرت و ثروت به پیامبر بود و می‌خواستند با معیارهای مادی حضرت رااز ادامه مسیر بازدارند اما این سیاست بی‌نتیجه ماند در گام بهدی پیامبر را تهدید جانی کردند اما با وجود حامی و پشتیبانی هچون ابوطالب این سیاست نیز بی‌نتیجه ماند چرا که ابوطالب همچون سدی محکم به دفاع از پیامبر برخاست.

وی عنوان کرد: حربه بعدی سران قریش مقابله با قرآن بود و مطالبی از قبیل اینکه این کلام، کلام پیامبر است نه خداوند و ... را ارائه می‌کردند اما به فضل پروردگار نتوانستند به هدفشان دست یابند.

مجازات جنایتکاران جنگ نرم شدیدتر از جنایتکاران جنگ سخت است

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) با تأکید بر اینکه مسئولان نظام باید متوجه باشند و تأکیدات مقام معظم رهبری را مدنظر قرار دهند، ‌گفت: جنگ نرم آغاز شده است و به مراتب این جنگ سخت‌تر از جنگ نرم است.

رجبی دوانی اظهار داشت: جنگ نرم، جنگ فکر، اندیشه و تدبیر است و کار نخبگان جامعه است؛ بنابراین سخت تر و حساستر از جنگ سخت است و هر کسی مرد این میدان نیست.

وی تصریح کرد: مجازات جنایتکاران جنگ نرم به مراتب باید سخت تر و شدیدتر از جنایتکاران جنگ سخت باشد همانگونه که در زمان پیامبر (ص) ایشان با جنایتکاران جنگ و عملیات‌های نرم به شدت برخورد می‌کردند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) بیان داشت: پیامبر (ص) بارها جنایتکاران جنگ‌های سخت و رو در رو را بخشیدند و مورد عفو و بخشش خود قرار دادند اما رفتار ایشان در مورد دست‌اندرکاران و جنایتکاران نرم به گونه‌ای دیگر بود تا جایی که فرد شاعری که علیه اسلام شعر سروده بود مجازاتش را مرگ اعلام کردند.

رجبی دوانی گفت: دشمنان شکست خورده که از طرق تهدید،‌ تطمیع و مقابله به نتیجه‌ای نرسیده بودند روششان را تغییر دادند و به اذیت و آزار و شکنجه روحی و جسمی ایمان‌ آورندگان روی آوردند و البته این روش نتیجه داشت و در مقطعی عده‌ای از اسلام برگشتند و در اینجا بود که پیامبر (ص) نیز چاره‌ای جدید اندیشید.

وی افزود: پیامبر (ص) در این مقطع برای محافظت از جان مسلمین دستور هجرت به حبشه را صادر کردند بنابراین این روش دشمنان اسلام نیز با این تدبیر پیامبر به شکست انجامید بنابراین پیشنهاد بعدی آنها به پیامبر اسلام (ص) پیشنهاد صلح بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) گفت: مشرکان برای نشان دادن حسن نیتشان و فروکش شدن دعواها به پیامبر گفتند برای مدتی مشخص خدای تو را می‌پرستیم به این شرط که تو نیز خدای ما را پرستش کنی و در اینجا بود که آیه‌ای با این مضمون که "من هرگز خدایان شما را نمی‌پرستم و شما هم دروغ می‌گویید و پرستنده خدای من نیستید" نازل شد.

پیشنهاد صلح بیرون آوردن دست چوبین از آستینی مخملین بود

پژوهشگر تاریخ اسلام و استاد دانشگاه ادامه داد: به تعبیری می‌توان گفت پیشنهاد صلح بیرون آوردن دست چوبین از آستینی مخملین بود که این نقشه آنها نیز نقش برآب شد و پیامبر(ص) به آنها گفت اگر واقعاً‌ به دنبال فروکش کردن دعوا هستید دین شما برای شما و دین ما هم برای خودمان لذا دشمنان بر دشمنی‌شان افزودند و سیاست تحریم بر پیغمبر و حامیانشان را اجرایی کردند.

رجبی دوانی گفت: تحریم و سخت‌گیری نسبت به مسلمانان در واقع تحریمی همه جانبه بود و هر گونه داد و ستد با بنی‌هاشم ممنوع بود و الحق که بنی‌هاشم سه سال در شعب‌ابی‌طالب سختی‌ها و فشارها را تحمل کردند و به فضل خداوند عهدنامه توسط موریانه خورده شد و پیغمبر و یارانش با سرافرازی از این مقاومت از شعب بیرون آمدند.

وی عنوان کرد: آخرین حربه استفاده از خشونت و ترور توسط کفار و مشرکان بود که به امر خدا پیامبر از مکه به مدینه هجرت کردند و مکه با هجرت پیامبر به مدینه از فشار خارج شد.

پژوهشگر تاریخ اسلام و استاد دانشگاه تصریح کرد: در طول تاریخ عملیات نرم منافقین و دشمنان به منظور تضعیف روحیه مسلمانان بوده است به همین منظور است که تأکید اسلام بر مسئله وحدت مسلمین است.

انقلاب اسلامی دین را در عرصه زندگی سیاسی و اجتماعی بنیان نهاد

رجبی دوانی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ما معجزه‌ای از جانب خداوند است و اسلام عامل موفقیت کل بشریت است، افزود:‌ انقلاب اسلامی در دوره‌ای پیروز شد که دوره بی‌دینی و لامذهبی بود و نصف دنیا در اختیار کمونیست‌هایی بود که مبدأ و معاد را انکار می‌کردند و دنیای غرب بدتر از دنیای کمونیست بود و به همین دلیل امام (ره) فرمودند "آمریکا شیطان بزرگ است ".

وی ادامه داد: در چنین موقعیتی که مسلمانان از دین گریزان بودند و حرکت‌هایی مثل اخوان المسلمین نیز سرکوب شده بود انقلاب اسلامی شکل گرفت و در حقیقت انقلاب اسلامی دین را در عرصه زندگی سیاسی و اجتماعی بنیان نهاد و دنیا را تکان داد.

پژوهشگر تاریخ اسلام و استاد دانشگاه گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی شرق و غرب با هدف نابودی انقلاب دست به دست هم داده بودند و بهترین بچه‌های ما به دست جنایتکاران کمونیست به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

رجبی دوانی با تأکید بر اینکه خداوند حافظ حماسه مردم بود، افزود: دشمنان در زمان جنگ یقین داشتند که پیروز میدان هستند و معادله سقوط اسلام را حتمی‌ تصور می‌کردند اما پیشببینی نکرده بودند که خداوند پشت سر اسلام و نظام است البته آنها بعدها اعتراف خواهند کرد.

وی اظهار داشت: اعتقاد به ولایت رمز موفقیت شیعه در طول تاریخ است و اکنون و در عصر غیبت اعتقاد به ولایت فقیه رمز پیروزی و پایداری ماست.

پژوهشگر تاریخ اسلام و استاد دانشگاه گفت: دشمنان به دنبال تضعیف عقاید ولایی ماهستند و در صدد لطمه زدن به دو بال شهادت‌طلبی و انتظار هستند چرا که فهمیده‌اند اگر این دو بال را از شیعه بگیرند نظام سقوط می‌کنند بنابراین ما باید هوشیار باشیم و ایستادگی کنیم.

رجبی دوانی تأکید کرد: امروز باید حواسمان به شبهه‌افکنی‌های دشمنان در موضوعاتی همچون واقعه کربلا باشد و نباید در زمین دشمن بازی کنیم، دشمنان می‌خواهند عنصر شادت‌طلبی را از ما بگیرند همان عنصری که در جوانان دوران دفاع مقدس تجلی یافت و انقلاب با این عنصر حفظ شد.

وی در خاتمه گفت: مردم ما بصیر هستند و نشان دادند که با همین بصیرت و با پیروی از ولایت فقیه احدی نخواهد توانست به این آب و خاک تعرض کند.