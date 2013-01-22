راه اندازی کارگروه مشاوره و شورای داوری بخش تعاون در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی احمد پور صبح سه شنبه در نشست اعضای اتاق تعاون استان افزود: کارگروه مشاوره اتاق تعاون استان گلستان با هدف راهنمایی و ارائه مشاوره به مدیران و اعضاء تعاونی ها در اتاق تعاون استان تشکیل و راه اندازی شد.

وی تشریح کرد : این کارگروه با بکارگیری کارشناسان مجرب در زمینه های موارد حقوقی قوانین و مقررات بخش تعاون، موارد حقوقی قوانین و مقررات امور بیمه تامین اجتماعی، موارد حقوقی قوانین و مقررات امور مالیاتی، موارد حقوقی قوانین و مقررات بخش مالی و حسابداری، موارد حقوقی قوانین و مقررات امور روابط کار و .... فعالیت می کند.



وی عنوان کرد: متقاضیان می توانند با مراجعه به نمایندگیهای اتاق تعاون در شهرستانها از خدمات این کارگروه بهره مند شوند.



احمد پور از راه اندازی مجدد شورای داوری بخش تعاون در اتاق تعاون گلستان خبر داد گفت: به استناد بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاون مصوب سال 1370 و آئین نامه داوری بخش تعاون اتاق میتواند در محدوده امور مربوط به تعاونی ها بعنوان مرجع داوری به شکایات واصله رسیدگی کرده و نسبت به حل اختلاف و صدور رای داوری اقدام کنند.



دبیر اتاق تعاون استان گلستان گفت : در این راستا شورای داوری بخش تعاون در اتاق تعاون گلستان مجددا راه اندازی شده و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه، شکایات واصله را بررسی و نسبت به صدور رای اقدام می کند.



وی اظهار داشت: رای صادره از سوی داوران اتاق تعاون قابلیت اجرا توسط اجرای احکام دادگستری را داراست.

احمد پور با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور تصدی گری به بخش غیر دولتی تفاهم نامه ای بین اتاق تعاون و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گلستان منعقد شد.



دبیر اتاق مهمترین اهداف این تفاهم نامه را اجرای مفاد قانون بخش تعاون بویژه قوانین مرتبط با اتاق تعاون دانست و اشاره کرد : در این تفاهم نامه نظارت بیشتر بر تطبیق عملکرد اتحادیه ها و تعاونی ها با قانون بخش تعاون ذکر شده است.



احمد پور اضافه کرد : امور تصدی گری بخش تعاون از جمله بر رسی صورت های مالی تعاونی ها ، تشکیل و ثبت تعاونی ها، تغییرات ثبتی تعاونی ها ، تشکیل پرونده های تسهیلاتی تعاونی ها و رسیدگی به شکایات را از مفاد این تفاهم نامه دانست که به اتاق تعاون گلستان واگذار شد.