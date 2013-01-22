دبستان سه کلاسه لاله در ماهشهر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان بندرماهشهر در مراسم افتتاح این دبستان با ابراز خرسندی از زمانبندی آغاز و انجام مناسب این پروژه گفت: به موقع تمام شدن پروژه ها نشان از حسن همکاری سازمان نوسازی مدارس با مدیریت پتروشیمی لاله بوده و این تعامل برای شهرستان ثمر بخش است.

منوچهر حیاتی عنوان کرد: در دنیا مرسوم است که قبل از شکل گیری و استقرار هر صنعت در یک منطقه خدمات دهی به منطقه آغاز می شود و در شهرستان ماهشهر این امر محقق شده است ولی جا دارد که اینگونه اقدامات پررنگ تر شود.

وی از خدمات شرکتهایی چون پتروشیمی های رازی، نویدزر شیمی، لاله و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به نیکی یاد کرد و افزود: سایر شرکتهای منطقه نیز باید با الگوگیری از این شرکتها در این جهت گامهای بیشتری بردارند و قدر مسلم مردم قدرشناس صنعت پتروشیمی هستند.



حیاتی تصریح کرد: روستای خلافیات یکی از روستاهای محروم شهرستان بندرماهشهر و در مسیر آزاد راه خلیج فارس قرار دارد که پیش از ساخت این دبستان، کودکان این روستا در یک اتاق ساده مشغول تحصیل بودند.



پتروشیمی لاله هدف از ساخت این دبستان را همراهی با خیرین مدرسه ساز عنوان کرده است. در این زمینه تاکنون ساخت سه مدرسه را آغاز کرده که اولین آنها راه اندازی شد. ساخت دو مدرسه دیگر نیز با برنامه ریزی چهار تا پنج ماهه مثل پروژه اول، در زمان پیش بینی شده به بهره برداری می رسند.



تاکنون مدرسه «لاله 3» با 40 درصد و «لاله 2» با 20 درصد پیشرفت فیزیکی، مطابق با برنامه پیش رفته که امیدواریم با تامین به موقع منابع مالی و همکاری سایر دست اندرکاران در موعد مقرر در اختیار سیستم آموزشی شهرستان قرار گیرند.



مدارس لاله 2 و 3 در روستاهای آلبوعلایج وسطی و علیا با فاصله 10 تا 20 کیلومتر از روستای خلافیات قرار دارند.