به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رزازی در جمع خبرنگاران در خصوص تولید قطار از سوی ایریکو گفت: رویکرد اصلی ما بر مبنای تولید قطارهای خودکشش حومه‌ای و شهری بود که اولین محصول به صورت ریل‌باس با همکاری شرکت کره‌ای تولید شد.

وی افزود: این نوع قطارها که برای جابه‌جایی مسافر در مسافت‌های کوتاه و متوسط اطراف شهرهای بزرگ بکار گرفته می‌شوند، دارای ظرفیت 336 مسافر در هر رام قطار هستند و بصورت خودکشش حرکت کرده و نیاز به لکوموتیو ندارند.

مدیر عامل ایریکو ادامه داد: ‌از سال 87 تولید این قطار‌ها آغاز شد و تا سال 89 تعداد 12 ست از این قطارها به شرکت قطارهای مسافری رجاء (به عنوان طرف قرارداد) تحویل داده شد.

رزازی با بیان اینکه پس از انتقال قرارداد از شرکت رجا به راه آهن در 30 آبان ماه 1390 راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مصوبه شورای اقتصاد را برای ادامه پروژه دریافت کرد، افزود: اجرای این پروژه بر مبنای فاینانس خارجی بوده بنابراین برای ادامه کار باید مجوزهای دولتی اخذ و تعهد بازپرداخت تسهیلات ارائه می‌شد.

وی تصریح کرد: از 30 آبان 90 منتظر بودیم مصوبه شورای اقتصاد ابلاغ شود که بالاخره 14 آبان امسال هیئت دولت شرایط تضمین بازپرداخت را تصویب کرده و آنرا برای ابلاغ به بانک مرکزی ارسال کرد.

مدیر عامل ایریکو با بیان اینکه از 14 آبان امسال تاکنون با مشکل جدیدی مواجه هستیم، ادامه داد: در اجرای مصوبه هیئت دولت، بانک مرکزی تفاسیر متفاوتی دارد و شرایطی خاص را برای وزارت راه تعریف می‌کند که تحقق آن کمی سخت است، بنابراین تاکنون این مشکل برطرف نشده و مصوبة هیئت دولت شکل اجرایی به خود نگرفته است.

رزازی با بیان اینکه سهم طرف خارجی (قطعات فنی) به ایران حمل شده است، تصریح کرد: 38 میلیون یورو قطعات این واگن‌ها در ایریکو موجود است و 40 میلیون یورو قطعات در گمرک متوقف و منتظر ‌اجرای مصوبه مذکور است تا ترخیص شده و به دست ما برسد.

وی افزود: در شرایطی که امکان خریدهایی از این دست از خارج با محدودیت مواجه است، این پروژه بزرگ به ارزش 170 میلیون یورو که تسهیلات مالیِ خارجی هم دارد و 97 درصد قطعات آن حمل شده است، به دلیل عدم امکان ترخیص قطعات از گمرک متوقف مانده است.

رزازی با بیان اینکه این قطعات بطور عمده از سازندگان معتبر بین المللی و از طریق شرکت همکار کره‌ای تأمین شده‌اند، افزود: قطعات اصلی که در گمرک مانده است شامل موتور، سیستم ترمز، گیربکس، سیستم کنترل و دیگر قطعاتی که امکان تولید داخل آن وجود ندارد، هستند.

مدیر عامل ایریکو با بیان اینکه ‌بکارگیری قطعات ریل‌باس‌ها که در گمرک مانده‌اند منتظر تأیید بانک مرکزی برای ترخیص است، افزود: موضوع اصلی بحث بین بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران است تا مشخص کنند مصوبه 14 آبان هیئت دولت به چه طریق اجرا شود؛ 2.5 ماه از این مصوبه گذشته و به دلیل اختلاف نظر بین بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در مورد چگونگی اجرای آن کار به مرحله اقدام نرسیده و پروژه کماکان متوقف است.

وی تصریح کرد: انجام مذاکرات مکرر بین دو سازمان دولتی یاد شده بی نتیجه مانده و ضرورت دارد موضوع از جانب مرجع بالادست آنها رسیدگی و تعیین تکلیف شود.

رزازی تصریح کرد: البته باید به این نکته هم توجه کرد که این مجوزها تا پایان سال اعتبار دارد یعنی اگر نتوانیم ظرف دو ماه آینده موضوع مصوبه هیئت دولت را ‌عملیاتی کنیم و پروژه را ببندیم باید از ابتدای سال آینده دوباره برای تجدید همه این مجوزها تمامی سیر اداری را طی کنیم تا مجوزهای لازم اخذ شود.

وی افزود: این در حالی است که به دلیل رسوب قطعات در گمرک علاوه بر تحمیل هزینه انبارداری به راه‌آهن، روزانه دو میلیون تومان هزینه ضمانت‌نامه این پروژه‌ توسط شرکت ایریکو پرداخت می‌شود؛ خط تولید ریل باس در ایریکو متوقف است و 18 شرکت سازنده قطعات و قطارها بی کارند و بالغ بر 1200 فرصت شغلی نیز از بین رفته است.

رزازی اظهارداشت: شرکت کره‌ای هم 70 میلیون یورو کالا در گمرک ایران قرار داده اما پول آن را نگرفته است ولی روزانه بابت این ضمانت‌نامه‌ها مبلغی را پرداخت می‌کند در صورتی که این زیانی که طرف کره‌ای می‌دهد تنها به دلیل مشکلات اداری ما است البته همین امر موجب مأیوس شدن شرکت کره‌ای شده است؛ در این شرایط طرف خارجی قرارداد هم بلاتکلیف بوده و امکان وصول مطالبات خود را پیدا نکرده است.

وی افزود: اگر این قطعات مانده در گمرک ترخیص شود، در ادامه این قرارداد 25 قطار ریل‌باس دیگر تحویل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. با اضافه شدن این تعداد ریل باس به ناوگان ریلی کشور بیش از ده میلیون نفر و یا به عبارتی دیگر 30 درصد به ظرفیت حمل و نقل مسافر از طریق شبکة ریلی کشور اضافه خواهد شد.

رزازی با اشاره به تکمیل چهاردهمین ریل‌باس در سخت‌ترین شرایط توسط ایریکو، گفت: این قطار نیز به زودی وارد ناوگان ریلی کشور می‌شود اما به دلیل مشکل به وجود آمده در گمرک و اعتراض طرف کره‌ای، تولید بقیه ریل‌باس‌ها با موانع جدی مواجه خواهد بود.