انتخاب پزشک خانواده در اردبیل تا شش بهمن ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورفرضی ضبح سه شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: با وجود ثبت نام بخش قابل توجهی از خانوارها در این طرح به دلیل عدم ثبت نام تمامی خانواده ها اجرای آن همچنان ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه طرح پزشک خانواده می تواند در کاهش بار مالی درمان برای خانواده ها تاثیر گذار باشد، ادامه داد: با اجرای این مهم خانواده ها در سطح اول درمان خدمات درمانی و دارویی رایگان اخذ خواهند کرد.

پورفرضی همچنین از تمهیدات حمایتی ویژه برای پزشکان شرکت کننده در این طرح خبر داد و متذکر شد: تدابیر اتخاذ شده به شکلی است که پزشک درآمد کافی و حتی چند برابری به نسبت درمان عادی خود کسب خواهد کرد.

وی تاکید کرد: در اجرای این طرح هر پزشک مسئولیت درمان دو هزار و 500 بیمار را به عهده دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان تاکید کرد: در صورتی که سقف ثبت نامی یک پزشک تکمیل شده باشد، مراجعه کنندگان ملزم به انتخاب پزشک دیگری خواهند بود.

پورفرضی اضافه کرد: ضروری است به منظور اجرای به هنگام این طرح خانواده هایی که تاکنون ثبت نام نکرده اند اقدام به انتخاب پزشک خود کنند.

به گزارش مهر، شهروندان اردبیلی می توانند به منظور ثبت نام به پایگاه بهداشت واقع در شهرک آزادی پشت فضای سبز مراجعه کنند.

