به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضا، روز دوشنبه اولین جلسه ستاد اجرایی بازیهای المپیک 2013 ناشنوایان (صوفیه – بلغارستان) و المپیک 2013 پیوند اعضا (دوربان – آفریقای جنوبی) به ریاست کرم الله علیمرادی رییس فدراسیون تشکیل شد.
در این جلسه کلیه اعضا ستاد مشخص شد و مقرر شد هفتهای دو بارجلساتی مستمر با حضور اعضا تا زمان بازیهای المپیک برگزار شود.
در پایان نیز طی احکامی جداگانه از سوی علیمرادی اعضای ستاد تدارکاتی بازیهای المپیک منصوب شدند.
همچنین طی حکمی از سوی علیمرادی محمد بایرام پور به عنوان رئیس انجمن تنیس روی میز منصوب شد.
اولین جلسه ستاد تدارکاتی بازیهای المپیک 2013 ناشنوایان و پیوند اعضا به ریاست کرم الله علیمرادی تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضا، روز دوشنبه اولین جلسه ستاد اجرایی بازیهای المپیک 2013 ناشنوایان (صوفیه – بلغارستان) و المپیک 2013 پیوند اعضا (دوربان – آفریقای جنوبی) به ریاست کرم الله علیمرادی رییس فدراسیون تشکیل شد.
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