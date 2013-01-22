به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‎های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضا، روز دوشنبه اولین جلسه ستاد اجرایی بازی‎های المپیک 2013 ناشنوایان (صوفیه – بلغارستان) و المپیک 2013 پیوند اعضا (دوربان – آفریقای جنوبی) به ریاست کرم الله علیمرادی رییس فدراسیون تشکیل شد.



در این جلسه کلیه اعضا ستاد مشخص شد و مقرر شد هفته‎ای دو بارجلساتی مستمر با حضور اعضا تا زمان بازی‎های المپیک برگزار شود.



در پایان نیز طی احکامی جداگانه از سوی علیمرادی اعضای ستاد تدارکاتی بازی‎های المپیک منصوب شدند.



همچنین طی حکمی از سوی علیمرادی محمد بایرام پور به عنوان رئیس انجمن تنیس روی میز منصوب شد.