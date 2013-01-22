به گزارش خبرگزاری مهر، از این ماده جدید می توان برای تولید چادرهای جمع آوری آب، لباس های ورزشی ضد تعریق و همچنین آبیاری مزارع استفاده کرد.

در مکانهای خشک که شب ها مه رخ می دهد برخی افراد از وسایلی موسوم به مهار کننده مه استفاده می کنند تا از مه آب شیرین بگیرند.

اینها تکه های توری شکل هستند که قطرات مه را جمع آوری می کنند سپس این توری ها لوله می شوند و در محفظه زیرین دستگاه قرار داده می شوند تا مه جمع شده را به شکل آب آزاد کنند. محققان مختلف، تلاش کرده اند تا کارایی این مهار کنندگان را از جمله با ساخت آنها از ترکیب مواد آب دوست و آب گریز بهبود دهند.

اکنون گروهی از دانشمندان کار اندک متفاوتی انجام داده اند. آنها یک ماده جذب مه بر پایه پنبه ساخته اند که می تواند از وضعیت کاملا آب دوست به کاملا آب گریز و برعکس تغییر کند.

پژوهشگران دانشگاه آیندهون هلند و دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ با الیاف معمولی کتان کار را آغاز کردند. معمولا پنبه کتان فقط 18 درصد وزن خود را آب جذب می کند.

این گروه سپس پوششی از پلیمر موسوم به PNIPAAmرا به آن افزودند. در دمای 34 درجه این پلیمر ساختار اسفنجی آب دوستی می یابد. این ساختار به پوشش کتان امکان می دهد تا 340 درصد وزن خود را آب جذب کند.

وقتی دما بالا می رود ساختار این پلیمر جمع می شود و خاصیت آب گریزی به خود می گیرد. در این حالت آب جذب شده به شکل مایع از الیاف کتان آزاد می شود.

این آب برای نوشیدن خالص و بی خطر است. پلیمر به کار رفته در این شیوه قابلیت چندین بار استفاده را دارد. همچنین در حالی که مهارکننده های سنتی مه تا حدودی بر باد تکیه دارند تا قطرات جمع آوری شده را تکان دهد، این ماده جدید در هر شرایط کاملا کارایی دارد.

پژوهشگران یکی از کاربردهای این ورقه های کتان دارای پوشش پلیمری را در کشاورزی می دانند. به گفته آنها می توان این ورقه ها را شب ها بر روی محصولات کشاورزی قرار داد تا آب را در هنگام مه جذب کرده و به پای گیاه آزاد کنند.