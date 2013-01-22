توقیف محموله های فاقد بارنامه در اردبیل/ ضرورت اخذ کد شناسه 12 رقمی

به گزارش خبرنگار مهر، ارژنگ عزیزی صبح سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات توسعه صادرات استان تصریح کرد: طرح توقیف محموله های فاقد بارنامه در راستای کاهش قاچاق کالا و کنترل صحیح محموله های بار صورت می گیرد.

وی یادآور شد: براساس این طرح تمامی انبارها، سردخانه، سیلو ، مخزن، واحدهای تولیدی (کشاورزی، صنعتی، صنفی)، معادن، کارگاههای ساختمانی، واحدهای خدماتی و هرگونه مکانی که می تواند به نوعی مبدا بارگیری یا مقصد تخلیه کالای تجاری محسوب شود موظفند کد شناسایی 12 رقمی جهت درج در بارنامه را اخذ کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان افزود: این کد از طریق سامانه سازمان صنعت و معدن به آدرس اینترنی behinyab.ir ارائه می شود و به عنوان شناسنامه آن محموله خاص محسوب می شود.

وی تاکید کرد: این کد شامل تمامی محصولات مصرفی و تولیدی از جمله مواد غذایی و میوه و تره بار است که به منظور نگه داری به انبار یا سردخانه انتقال می یابد.

به گفته عزیزی اجرای این مهم موجب کنترل موجودی محموله های بار وارداتی و صادارتی استان و در ادامه کنترل قاچاق خواهد شد.

وی در خصوص کد شناسه قبلی تصریح کرد: انباردارانی که کد 13 رقمی دارند با دریافت کد جدید کد قبلی خود را منقضی می کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ادامه داد: در ادامه اجرای این طرح کد شناسه 13 رقمی از اردیبهشت ماه سال آینده فاقد اعتبار خواهد بود.