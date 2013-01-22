تظاهرات ضد فرانسوی در کویت/دخالت نظامی در مالی را متوقف کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فعالان اسلامی کویت شب گذشته با برپایی تظاهراتی در مقابل سفارت فرانسه در کویت، دخالت نظامی پاریس در مالی را محکوم کردند.

تظاهرات کنندگان با سر دادن شعار و حمل پلاکاردهایی از فرانسه خواستند که خونریزی و کشتار مسلمانان در مالی را متوقف کند.

معترضان همچنین از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خواستند که دخالت نظامی فرانسه در مالی را تایید نکنند. نیروهای امنیتی کویت اطراف سفارت فرانسه در کویت را تحت محاصره امنیتی قرار دادند. این محاصره به درگیری با معترضان منجر نشد.

کویت موضع خود در قبال دخالت نظامی فرانسه در جنوب مالی که 11 ژانویه آغاز شده، اعلام نکرده است. فرانسه به بهانه مقابله با گروههای مسلح بر خلاف قوانین بین المللی به مالی تجاوز کرده است، این در حالی است که برخی رسانه ها، وجود منابع سرشار زیرزمینی از جمله اورانیوم را علت این دخالت دانسته اند.