500 میلیون تومان اعتبار برای بهسازی جاده پلنگان اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسکر روحانی در جلسه بررسی راهکارهای ارتقاء محصولات و افزایش خدمات گردشگری در مجتمع شیلات پلنگان اظهار داشت: تولید سالانه هزار تن ماهی در این مجتمع نیازمند ارتقاء و بهبود کیفیت زیر ساخت ها است.

وی افزود: در حال حاضر این مجموعه با 54 مزرعه فعال توانست برای 100 نفر به طور مستقیم و 430 نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کند.

فرماندار کامیاران ادامه داد: این منطقه با داشتن جاذبه های طبیعی و وجود مجتمع پرورش ماهی قزل آلا یکی از قطب های مهم گردشگری در شهرستان بوده به طوری که تنها در نوروز 91 نزدیک به 30 هزار نفر از آن بازدید کرده اند.

روحانی ساماندهی و ارئه خدمات بهتر را منوط به به ایجاد مدیریت واحد و نظارت بیشتر دانست و یادآور شد: تدوین منشور اخلاقی از سوی شرکت تعاونی و لزوم اجرای مفاد آن باعث رضایتمندی و پیشگیری از مشکلات احتمالی می شود.

پیامبر اسلام (ص) که متعلق به تمام بشریت است

مراسم مولودی خوانی به مناسبت آغاز ماه ربیع الاول با حضور امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولان در روستای سرابکام از توابع بخش مرکزی کامیاران برگزار شد.

در این مراسم فرماندار کامیاران گفت: پیامبر اسلام (ص) متعلق به تمام بشریت است و تمام انسان ها می توانند از فضایل اخلاقی آن حضرت بهره مند شوند.

علی عسکر روحانی افزود: بدون تردید پیروی از دستورات نبی مکرم (ص) می تواند در جامعه وحدت و یکدلی، برادری و افتخار را برای مسلمانان بیافریند.

فرماندار کامیاران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست های محرومیت زادیی و توسعه اقتصادی نظام مقدس اسلامی از شرکت کنندگان در این مراسم خواست تا با همکاری و تعامل با مسئولان زمینه افزایش خدمات را فراهم سازند.

روحانی یادآور شد: در حال حاضر پرداخت تهسیلات مقاوم سازی و توسعه کشاورزی در جریان بوده و می توان از این فرصت بهترین استفاده را برد.

توسعه و حمایت از ورزش کامیاران ضروری است

فرماندار شهرستان کامیاران در جلسه بررسی وضعیت تیم فوتبال شهرداری کامیاران خواستار حمایت بیشتر از تیم های ورزشی شد.

علی عسکر روحانی گفت: سرمایه گذاری برای ورزش تامین کننده سلامت روحی و روانی جامعه است.

وی افزود: در شهر کامیاران استعدادها و توانایی های خیلی خوبی برای کار و فعالیت در بخش های ورزشی وجود دارد که انتظار می رود با تدابیر لازم این استعدادها شکوفا و به جامعه معرفی شوند.

فرماندار کامیاران با اشاره به الگوپذیری جوانان از بازیکنان، توجه ورزشکاران به ابعاد فرهنگی را لازم دانست.

روحانی در پایان با آرزوی موفقیت برای تیم های ورزشی خواستار انجام بازی سالم، جوانمردانه و درخور شان مردم شهرستان شد.