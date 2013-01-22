176 طرح کشاورزی در ایلام به بهره برداری می رسد

احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 780 طرح عمرانی در دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی در استان ایلام به بهره برداری می رسد.

وی بیان داشت: این طرح‌های عمرانی در بخش‌های مختلف راه، بهداشت، کشاورزی، آموزش، عمران و ... در استان ایلام افتتاح می‌شود.

این مسئول اضافه کرد: برای اجرای این تعداد طرح عمرانی در مجموع هزار و 800 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

کرمی تصریح کرد: افزون بر طرح‌های عمرانی تعداد یک‌هزار و 474 طرح تسهیلاتی نیز در اقصی نقاط استان ایلام افتتاح خواهد شد.

وی بیان داشت: این طرح ها دربخش های مختلف کشاورزی، منابع طبیعی، عمران شهری و روستایی، فضاهای آموزشی، تامین آب و سد سازی هستند.

معاون عمرانی استاندار ایلام گفت: از این تعداد 176 طرح کشاورزی شامل اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی، ایستگاه پمپاژ و کانال های انتقال آب بوده و 259 طرح نیز در زمینه توسعه و عمران روستایی است.