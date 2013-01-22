اختصاص 20 هزار میلیون ریال برای طرحهای عمرانی شهرکهای صنعتی مازندران

عباس علی وفایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرحهای عمرانی انجام شده در شهرکها و نواحی صنعتی شامل شبکه داخلی گاز، نصب علمک، خط انتقال آب، حفر چاه، احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز، شبکه جمع آوری فاضلاب، نصب ترانس برق، تکمیل روشنایی معابر، نصب تجهیزات مخابرات ، تکمیل پیاده رو سازی، ارتقا تصفیه خانه فاضلاب و آسفالت فاز توسعه است.

وی افزود: این پروژه ها در شهرکهای صنعتی ساری یک، پل سفیـد سوادکوه، نکا، بهشهر، مرزن آباد چالوس، بابلسر، رستم کلا قائم شهر، بندپی بابل، شهدای محمودآباد، بشل سوادکوه، لاریجان، بابلکنار، لاله آباد و نواحی صنعتی سنگتاب قائم شهر، میرود بابلسر و شهدای تیله نو گلوگاه به بهره برداری خواهند رسید.

وفایی نژاد گفت: برای اجرای این پروژه ها در شهرکها و نواحی صنعتی استان، بیست هزار و 513 میلیون ریال از محل منابع ملی، استانی و داخلی شرکت هزینه شده است.



مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، از هزینه 20 هزار و 513 میلیون ریال برای 26 پروژه عمرانی شهرکها و نواحی صنعتی استان در دهه مبارک فجر خبر داد.

وی بیان داشت: تعداد 26 پروژه عمرانی همزمان با ایام دهه مبارک فجر در شهرکها و نواحی صنعتی استان به بهره برداری خواهند رسید.