کاهش 50 درصدی زورگیری در پایتخت/ همکاری برخی سازمانها با پلیس کم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا در برنامه تلویزیونی شبکه خبر با اشاره به مطالبات مردم از پلیس تهران گفت: برخورد با اراذل واوباش،فروشندگان مواد مخدر و زورگیران و سارقان سه اولویت اول مطالبات مردم از ما است. البته براساس برنامه ریزی و مطالبات مردم در قالب طرح امنیت محله محور 36 مطالبه مردم احصا شده که 27 موضوع در قالب طرح به صورت علنی در سطح پایتخت اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه همزمان با صدور حکم اعدام و محارب دانستن زورگیران خشن، این جرم و خفت گیری 50 درصد کاهش داشته است، تاکید کرد: تاکنون 9 مرحله طرح برخورد با راذل و اوباش سال جاری در پایتخت به اجرا در آمده است. ضمن اینکه جرایم خشن همچون آدم ربایی، قتل،سرقت مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت به یک دوم کاهش یافته است.

رئیس پلیس تهران با اشاره به حقوق شهروندان و امنیت اجتماعی تصریح کرد: از نظر ما امنیت اجتماعی ساختن محیطی بدون مشکلات برای شهروندان و برخورد قاطع با مجرمان است. امنیت در حوزه های مختلفی همچون مال،جان،اخلاق و آسایش تعریف می شود و به جز پلیس دستگاههای دیگری نیز مسئول تامین امنیت هستند. ماموریت و وظیفه ما برخورد با مجرمان به منظور برقراری امنیت است.

ساجدی نیا با اعلام همکاری خوب پلیس و قوه قضائیه و خلاء قانونی برخی از طرح های پلیس گفت: خوشبختانه قوانین بسیار خوب است. در جرایم خاص برخی مواقع خلاء های قانونی دیه می شود اما موضوع بلافاصله به اطلاع مراجع قضایی می رسد. برخوردهای خوبی در همین رابطه با وجود این خلا ها انجام شده اند. امروز ارتباط ما با برخی سازمان هایی که باید با مار ارتباط بیشتری داشته باشند، کم است. توقع ما از این سازمان ها کمک بیشتر است.

وی با خودداری از اعلام نمره برای عملکرد ماموران پلیس پایتخت گفت: امروز تعامل مردم و پلیس در بالاترین سطح خود قرار دارد. باید اجازه دهیم مردم که مهمترین ارزیاب هستند امتیاز و نمره دهند.