شکست مرکل در انتخابات؛ پایان نفوذ 10 ساله محافظه کاران در پارلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در گزارشی با اشاره به شکست "آنجلا مرکل" در انتخابات محلی که مقدمه ای برای انتخابات "صدارتی" آلمان محسوب می شود، نوشت: مرکل بدون شک بانفوذ ترین سیاستمدار اروپایی است و رای دهندگان آلمانی به سیاست های پولی مرکل و آینده خود ایمان دارند اما با این وجود این موارد به اندازه کافی تضمینی برای پیروزی مرکل در انتخابات سال جاری نیست.

شکست مرکل در انتخابات محلی"نیدرزاکسن" روز گذشته باعث واگذاری مجلس سنا به دست چپ ها و از دست رفتن فرصت های صدراعظم برای پیروزی در انتخابات سپتامبر شد.

این رسانه آمریکایی در ادامه با اشاره به پیروزی اتحاد سوسیال دموکرات ها و حزب سبزهای آلمان در انتخابات منطقه ای در برابر ائتلاف محافظه کاران و لیبرال های ایالت زاکسونی نوشت: صدراعظم تمام تلاش خود را برای پیروزی در انتخابات محلی نکرد.

به نوشته نیویورک تایمز، سوسیال دموکرات ها و سبزها یک کرسی بیشتر از محافظه کاران و لیبرال کسب کردند و همین موضوع باعث شد تا به یک دهه نفوذ محافظه کاران پایان داده و دولت محلی دیوید مک آلیستر را که از طرفداران سرسخت مرکل بود، شکست دهند.

بر اساس این گزارش سوسیال دموکرات ها 32.6 درصد آرا و سبزها 13.7 درصد از آن خود کردند و در مجموع 69 کرسی را در ایالت زاکسونی به خود اختصاص دادند.

این درحالیست که دموکرات مسیحی ها که به عنوان قدرتمندترین حزب بودند، 36 درصد آرا از آن خود کرده و با افزودن آرای لیبرال ها، در مجموع، 68 درصد آرا را کسب کردند.

همچنین آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که مرکل در انتخابات سپتامبر آرای لازم را کسب نمی کند و برای پیروزی نیازمند کمک لیبرال دمومرات ها است و اعضای این حزب باید تلاش بیشتری را برای خرید آرا انجام دهند.

اگرچه آخرین نظرسنجی ها حکایت از محبوبیت مرکل به خاطر موضع سختگیرانه اش در قبال بحران یورو و اعطای وام به کشورهای بحران زده همچون یونان دارد، اما تحلیلگران بر این باورند که حزب دموکرات مسیحی بیشتر حزبی تک فردی (مرکل)است و نقش اعضای جوان در هدایت ائتلاف نادیده گرفته شده است.