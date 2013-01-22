ورود هلال احمر به زندان اوین

محمد جعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: همزمان با آغاز دهه فجر بر اساس تفاهم نامه میان هلال احمر و سازمان زندانهای کشورکانون بشر دوستانه هلال احمر در بند جوانان زندان قزلحصار تشکیل می شود.

وی افزود: البته این کانونها پیش از این در کانونهای اصلاح و تربیت راه اندازی شده بود که هم اکنون وارد بخش جوانان در زندانها هم شده ایم.

جعفریان گفت: تاکنون در زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت 30 استان کشورحدود 40 کانون بشر دوسانه تشکیل شده که پیش بینی می شود این رقم تا پایان امسال به 100 کانون افزایش یابد.



رئیس سازمان جوانان هلال احمر اظهار داشت: آموزش های امداد و کمک های اولیه، آشنایی با فعالیت های بشر دوستانه و فعالیتهای فرهنگی بخشی از برنامه کانون های بشر دوستانه هلال احمر در بند جوانان زندان ها است که در پایان هر دوره به مددجویان زندان ها یا کانون های اصلاح و تربیت ، گواهینامه پایان دوره ارایه می شود.