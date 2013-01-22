حجت الاسلام موسی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم توسعه و بهبود وضعیت بهداشت و درمان در شهرستان کنگان، اظهار داشت: به همین منظور به زودی سه متخصص برای خدمت رسانی به مردم کنگان در بیمارستان امام خمینی این شهر حضور می یابند.

وی ادامه داد: با توجه به مراجعه مکرر و شدید مردم مبنی بر کمبود نیروهای متخصص در بیمارستان کنگان، پس از بازدیدهایی که از این بیمارستان صورت گرفت و با پیگیری‌ها و رایزنی‌های انجام گرفته از جانب ما، رئیس دانشگاه علوم پزشکی برای حضور این سه متخصص طی روزهای آینده در بیمارستان امام خمینی کنگان، قول قطعی داد.

نماینده مردم دیر، کنگان و جم با اشاره به اینکه این کار بنا به احساس نیازی که در منطقه می شد به انجام می رسد، افزود: این امر در راستای بالا بردن میزان رضایت مندی مردم منطقه در دستور کار قرار گرفته است.

وی خاطرنشان ساخت: یکی از مهمترین شاخصه‌های پیشرفت در هر جامعه‌ای توسعه بهبود وضعیت بهداشت و درمان است و باید وضعیت بهداشت و درمان را به گونه‌ای بالا ببریم که نیازهای درمانی مردم تامین شود.

حجت‌الاسلام احمدی تصریح کرد: خدمت به مردم وظیفه همه ما است و باید با شناسایی نیازهای مردم در راستای رفع نیاز‌ها و حل مشکلات مردم گام برداریم.

قرار است که یک متخصص ارتوپد، یکی جراح عمومی و یک متخصص دیگر به کادر درمانی بیمارستان کنگان اضافه شود.