14 گروه محیط زیست در مناطق حفاظت شده ایلام فعال شد

غلامحسین کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام با داشتن دشت های وسیع و کوهستان های مرتفع زیستگاه های مناسبی را برای حیات وحش جانوری ایجاد کرده است .

وی با بیان اینکه با هدف حفاظت از گونه های جانوری استان برنامه های حمایتی متعددی در حال اجرا است، اظهار داشت:37 گونه جانوری و 183 گونه پرنده در استان شناسایی شده است .

کاظمی تصریح کرد: به منظور حفاظت از این گونه های جانوری و پرنده، 14 گروه اداره کل حفاظت محیط زیست استان فعال شده است .

وی افزود: ما برای اینکه بتوانیم از این ذخایر جانوری حفاظت کنیم باید بدانیم چی داریم و چه تعداد داریم .

مدیرکل محیط زیست استان ایلان با اشاره به اینکه درطول سال آمارگیری های متعددی صورت می گیرد، ابراز داشت: آمارگیری های علمی ومبتنی براصول علمی واستانداردهای جهانی، سالی دو سه مرتبه هم در بعد پرندگان وهم پستانداران آمار گیری انجام می شود، حفاظت از طریق یگانهای حفاظت صورت می گیرد وتمام زیستگاه ها را تحت پوشش قرار می دهد .

کاظمی بیان داشت: ممنوعیت شکار و برخورد با هرگونه تخلف در مانشت، قلارنگ، کوله، کبیرکوه و دینارکوه و آثار طبیعی ملی دهلران، تنگه رازیانه و منطقه شکار و تیراندازی بینا و بیجار وچکر ایلام در طول سال اعمال می شود .

وی شروع محدودیت صید ماهی را از اواخر اسفند ماه تا تیر ماه اعلام کردوگفت: تقریبا از حوالی برج 4 و5 ماپروانه صید ماهی صادر می کنیم که این پروانه هاچند نوع هستند .

وی اظهار داشت: پروانه حرفه ای ، صید ماهی تفریحی، صید با قلاب که ضوابط خاص خود را دارند و تا برج 12 مجاز هستند محدودیت های زمانی ومکانی دارند ومباحث خاص خود را دارند .

کاظمی عنوان کرد: برج 12با عنایت به اینکه فصل تخم ریزی ماهیان است محدودیت ها شروع می شود و تا برج 4و5 سال آینده است.