تائید خبر مهر/ مرتضوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی شد

طبق ماده 113 قانون خدمات کشوری وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می تواند تا 6 ماه حکم سرپرستی برای سازمان تعیین کند.

در جلسه روز دوشنبه 25 دیماه هئیت عمومی دیوان عدالت کشور، این دیوان مصوبه هئیت وزیران در خصوص تغییر صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی را مغایر قانون تشخیص داد و حکم وزیر برای مدیرعاملی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی لغو شد.

این حکم دو روز بعد به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد و روز 30 دی نیز در روزنامه رسمی به چاپ رسید. به گفته رئیس دیوان عدالت اداری این رای قطعی است و باید اجرایی شود.

در واکنش به این این حکم، شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد که مطیع قانون هستیم و حدود یک هفته بعد از ابلاغ، حکم عزل مرتضوی از مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی صادر شد اما این بار هم با تعیین حکم سرپرستی ، مرتضوی مجددا در راس سازمان تامین اجتماعی به فعالیت خود ادامه می دهد.