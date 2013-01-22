یک میلیارد ریال اعتبار صرف خرید تجهیزات آزمایشگاهی محیط زیست خراسان شمالی شد

حسین آبسالان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای سال 89 تا مهر ماه سال 90 در مجموع 140 میلیون ریال اعتبار صرف خرید تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز محیط زیست خراسان شمالی شده بود.

وی با بیان اینکه این میزان در طول یک سال گذشته بیش از 770 درصد افزایش یافته است، اظهار داشت: در طول یک سال گذشته در مجموع یک میلیارد و 218 میلیون ریال به این منظور هزینه شده است.

آبسالان عنوان کرد: اعتبار هزینه شده در سال 89 تا 90 به منظور عقد قرارداد راهبری ایستگاه پایش کیفی هوای بجنورد با شرکت مهرکاناز صنعت بوده است.

وی اضافه کرد: اعتبار هزینه شده از مهر ماه سال 90 تاکنون نیز جهت راه اندازی مرکز مانیتورینگ سیستم پایش لحظه ای اداره کل حفاظت محیط زیست استان، خرید و راه اندازی دستگاه جذب اتمی به همراه متعلقات آن، خرید و راه اندازی آزمایشگاه سیار فیزیکی شیمیایی آب و خرید و راه اندازی آزمایشگاه پرتابل منابع آبی هزینه شده است.

این مسئول افزود: همچنین از محل این منابع خرید دستگاه هیدروژنراتور، خرید و راه اندازی دستگاه دی یونایزر آب و خرید تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه خاک نیز صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: علاوه بر این در طول یک سال گذشته راه اندازی سیستم پایش لحظه ای آلایندگی کارخانه پتروشیمی خراسان بر روی سه واحد و نصب شش آنالیزور(16 سنسور)، راه اندازی سیستم های تصفیه خانه کارخانه بهنوش و شهرک صنعتی شیروان و نیز نصب و راه اندازی فیلتر الکترواستاتیک گریت کولر کارخانه سیمان بجنورد به اتمام رسیده و همچنین احداث تصفیه خانه کارخانه قند شیروان نیز در دست اقدام است.

به گزارش خبرنگار مهر، در همایش هوای پاک، صنعت پاک که 25 دی ماه سال جاری با حضور معاون رییس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در تهران برگزار شد و در آن واحدهای خدمات سبز کشور در سال 91-90 معرفی شدند، از خراسان شمالی نیز دو واحد خدماتی و صنعتی به عنوان ارائه دهندگان خدمات سبز کشور در سال 91 - 90، لوح تقدیر گرفتند.

تصفیه خانه فاضلاب بجنورد و نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در این همایش موفق شدند لوح واحد خدماتی سبز را دریافت کنند.