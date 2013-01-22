دهه فجر نقطه عطفی در تاریخ ملت بزرگ ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمدالله کریمی صبح سه شنبه در ستاد برنامه ریزی گرامیداشت دهه فجر شهرستان بیجار اظهار داشت: مردم ایران اسلامی همواره در تمام صحنه های دفاع از نظام و انقلاب ‌حضور یافته و پشتیبان و این امر موجب شده که دشمنان همواره در راه رسیدن به اهداف و آرمان های خود ناکام بماند.

وی با بیان اینکه دشمن همواره در حال توطئه علیه نظام است پس باید ظرفیت های خود را به کار بگیریم تا خروجی مطلوبی داشته باشیم، افزود: در همین راستا باید سعی شود تا برنامه های اجرایی مناسبی در سطح شهر و روستا اجرا شود.

فرماندار بیجار همچنین بر استفاده از ظرفیت های جوان و هنرمندان در اجرای برنامه های دهه فجر تاکید کرد و ادامه داد: استفاده از ظرفیت های جوانان برومند دیار گروس و هنرمندان در برنامه های دهه فجر با تاکید بر تبادل برنامه های بین استانی و بین شهری، نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

کریمی در ادامه به کمیته های اجرایی دهه مبارک فجر شهرستان اشاره کرد و یادآور شد: کمیته های اصلی شهرستان در قالب کمیته فرهنگی،‌ کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی، کمیته اصناف، کمیته دانش آموزی و فرهنگیان، کمیته روستایی و عشایری، کمیته ورزش و جوانان، کمیته بانوان، کمیته دانشجویی به منظور برگزاری هر چه باشکوه تر و مطلوب آیین های بزرگداشت پیروزی انقلاب تشکیل شده است.

در ادامه کلیه روسای ادارات مختلف به بیان دیدگاه ها و ارائه پیشنهادات خود پرداختند و حکم روسای کمیته های مختلف ستاد بزرگداشت دهه فجر داده شد.