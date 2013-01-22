  1. هنر
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۳۹

افجه‌ای در گفتگو با مهر:

نگذاریم چراغ خوشنویسی در کشور خاموش شود

نگذاریم چراغ خوشنویسی در کشور خاموش شود

نصرالله افجه‌ای با تاکید بر اینکه باید برنامه‌های مختلفی برای تقویت هنر خوشنویسی برگزار کرد، گفت: نباید بگذاریم چراغ خوشنویسی در کشور خاموش شود.

نصرالله افجه‌ای از استادان خوشنویسی و از جمله داوران ششمین جشنواره خوشنویسی کوثر که به خوشنویسی بانوان اختصاص دارد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برگزار نشدن چنین جشنواره‌هایی می‌تواند به نوعی نشان از خاموشی چراغ این هنر باشد. در واقع این جشنواره می‌تواند اشتیاق را به هنرمند تزریق کند.

این خوشنویس اشاره کرد: شاید برگزاری یک جشنواره نتواند مشکلات یک رشته هنری خاص را از بین ببرد، اما می‌تواند شرایطی را فراهم کند تا هنرمندان ناشناخته و استعدادهای جدید شناسایی شده و با ایجاد گفتگو بین هنرمندان، توانایی شناخت نواقص و کسب اطلاعات جدید از هنر مورد نظر فراهم شود.

وی افزود: برای رسیدن به رشد کامل باید حرکت کنیم و برگزاری نشدن جشنواره‌های مربوط به خوشنویسی سبب می‌شود چراغ خوشنویسی در کشور خاموش شود. هربار که چنین جشنواره‌هایی برگزار می‌شود، فرصت مناسبی برای پرسش و پاسخ و تعامل میان هنرمندان فراهم می‌شود که می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد.

موضوعات این جشنواره در بخش اصلی آیات قرآنی، روایات و اشعار مرتبط با مقام والای حضرت زهرا (س)، مقام و منزلت زن و تکریم مقام مادر و در بخش ویژه تحکیم بنیان خانواده، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است.

داوران این جشنواره را الهه خاتمی، سیده صغری حسینی، نصرالله افجه‌ای، مجتبی ملک‌زاده و  صداقت جباری تشکیل می‌دهند و جوایزی از 20 تا 10 میلیون ریال نیز به برگزیدگان اهدا خواهد شد.

کد مطلب 1797294

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