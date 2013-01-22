شیروان 4 هزار مشترک آب شهری دارد

سیدابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شمار مشترکان آب آشامیدنی در شهر شیروان به چهار هزار و 490 خانوار افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 100 درصد آب آشامیدنی مورد نیاز شهروندان شیروانی از محل آب ذخیره شده در پشت سد بارزو تامین شده که این آب پس از انتقال به تصفیه خانه و انجام فرآیند تصفیه وارد شبکه توزیع می شود.

حسینی همچنین با اشاره به پروژه جمع آوری فاضلاب شهری شیروان، پیشرفت فاز اول این پروژه را 22 درصد عنوان و تصریح کرد: کل شبکه فاضلاب شهری شیروان 180 کیلومتر بوده که در فاز اول، 20 کیلومتر آن به پیمانکار واگذار شده است.

وی افزود: فاز نخست این طرح در منطقه شهرک امام خمینی(ره) شیروان در حال انجام است و هم اکنون بیش از شش کیلومتر آن به پایان رسیده است.

رئیس اداره آب و فاضلاب شیروان در ادامه با یادآوری تعهد اشتغال 32 نفری این اداره در سال جاری، اظهار داشت: تاکنون بیش از 100 درصد تعهد اشتغال این اداره در سال جاری محقق شده است.

وی اضافه کرد: با شروع پروژه طرح جمع آوری فاضلاب شهری در شیروان و بکار گیری نیروهای جدید، تعهد اشتغال اداره آب و فاضلاب شهری این شهرستان، بیش از 100 درصد تحقق یافت.

