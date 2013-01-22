320 اجاره نامه موقوفات در مریوان تنظیم سند شد

سیروان محقق در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 320 اجاره نامه سند شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 70 درصدی را نشان می دهد.

وی افزود: خرید یک باب ساختمان دو طبقه به ارزش 770 میلیون ریال برای مسجد ابراهیم آباد سریش آباد و واگذاری یک قطعه زمین به کانون پرورشی و فکری کودکان و نوجوانان از جمله سرمایه گذاری ها از محل عواید موقوفات این شهرستان است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مریوان بیان کرد: 100 متر مربع زمین با کاربری مسکونی در شهر کانی دیدار، دو قطعه زمین دیمی و آبی در روستای قلعه جی و 1.5 دانگ از شش دانگ یک باب منزل مسکونی در شهرک بهاران از جمله وقف های جدید در سال 91 در شهرستان مریوان است.

محقق یادآور شد: یک قطعه زمین به مساحت 400 متر مربع در روستای لدج آباد، دو قطعه زمین آبی در روستای نژمار به مساحت یک هکتار و یک باب منزل مسکونی واقع در روستای چور از دیگر موقوفات سال 91 در این شهرستان است.

شناسایی پنج موقوفه جدید در سال جاری

وی ادامه داد: شناسایی یک قطعه زمین کشاورزی در روستای دری به مساحت هزار متر مربع، 12 قطعه زمین کشاورزی در روستای پلوره به مساحت شش هکتار و دو باب مغازه در شهرستان مریوان از جمله موقوفات جدید در سال جاری است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مریوان گفت: شناسایی سه قطعه زمین کشاورزی در روستای جلیله و پهار قطعه زمین کشاورزی در روستای جانوره از دیگر موقوفات جدید سال 91 شهرستان مریوان است.

محقق در پایان اظهار داشت: انتظار می رود با برنامه ریزی های مناسب در آینده نزدیک شاهد حضور بیشتر مردم در این سنت حسنه باشیم.