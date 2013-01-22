به گزارش خبرنگار مهر، بهرام افشارزاده در پایان نشست صبح امروز سه شنبه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک اظهار داشت: جلسه امروز به تامین بودجه شرکت در سومین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی اختصاص داشت. در جلسه امروز مصوب شد تیم هایی به این دوره اعزام شوند که حتما دارای درجه ویژه ای بوده و شانس کسب مدال طلا را داشته باشند.

وی ادامه داد: بودجه سال 92 محدود است. ضمن اینکه 12 میلیارد تومان از بودجه حضور در بازی های المپیک 2012 لندن را هنوز نگرفته ایم به همین دلیل تصمیم گرفتیم رشته هایی که 100 درصد شانس کسب مدال طلا را دارند به بازی های همبستگی کشورهای اسلامی اعزام کنیم البته در جلسه ستاد تدارکاتی، روسای فدراسیون ها را دعوت کرده و با آنها در این خصوص تبادل نظر و صحبت خواهیم کرد ضمن اینکه تصمیم گرفتیم برای اینکه بانوان هم بتوانند در این رقابت ها شرکت کنند رشته هایی که شانس مدال آوری دارند را به این مسابقات اعزام کنیم.

افشارزاده خاطرنشان کرد: با توجه به مصوباتی که سال گذشته داشتیم بین 75 تا 100 درصد بودجه های پیش‌بینی شده را به فدراسیون های مدال آور پرداخت کردیم به سایرین را هم با توجه به بودجه جاری کمیته ملی المپیک کمک کردیم. از طریق کمیته ملی المپیک مشکلی برای پرداخت بودجه به فدراسیون ها نداشتیم.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با بیان اینکه مسئولان قول داده اند تا پایان سال جاری 6 میلیارد تومان از مبلغ 12 میلیارد تومانی که هنوز پرداخت نشده را به ما تخفیف بدهند، ادامه داد: سال آینده چهار رویداد مهم را پیش رو داریم بازی های کشورهای اسلامی که قرار است با 70 ورزشکار در آن شرکت کنیم تیر ماه هم مسابقات رزمی برگزار می شود ضمن اینکه کره جنوبی در شهریورماه میزبان مسابقات جوانان آسیا است البته رقابت های غرب آسیا را هم پیش رو داریم و در صورت صلاحدید آن را در تهران برگزار می کنیم.

افشارزاده در خصوص اصلاح اساسنامه گفت: اساسنامه کمیته ملی المپیک اصلاح و روز گذشته به IOCارسال شد. پیش بینی کرده ایم که سی‌ام بهمن ماه مصوبات کمیته بین المللی المپیک را به مجمع عمومی ارائه داده و پس از آن هم انتخابات را برگزار کنیم.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در پاسخ به این سوال که کدامیک از بندهای اساسنامه مورد اصلاح قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: اصلاحات ویژه ای بر اساسنامه نداشتیم بعضی از نمایندگان را حذف و تعدادی را هم اضافه کردیم.

وی در پاسخ به این سوال که شنیده می شود محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان با تغییرات صورت گرفته بر اساسنامه مخالف بوده است، گفت: به هیچ عنوان چنین چیزی نیست او همیشه نظر صائب داشته است و واقعا نمی‌دانم این حرف ها از کجا نشأت می گیرد ضمن اینکه او در دو جلسه گذشته هیات اجرایی حضور داشته است.

افشارزاده تصریح کرد: چندین جلسه برگزار کردیم و آن چیزی که به کمیته بین المللی المپیک ارسال شده است با هماهنگی حمید سجادی نماینده ویژه وزارت ورزش بوده، ضمن اینکه شخص وزیر هم با ارسال اساسنامه کاملا موافقت کرد.

وی در پاسخ به این سوال که شنیده می شود اصلاحات به خوبی نبوده و اساسنامه به زودی برگشت خواهد خورد، افزود: اینها را چه کسانی می گویند فکر می کنم با توجه به رعایت، نکته سنجی و دقت نظری که در اصلاح اساسنامه صورت گرفته است، هیچ مشکلی بوجود نمی آید و اساسنامه بدون مشکل تایید و به ایران ارسال خواهد شد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در پاسخ به این سوال که شرایط روسای فدراسیونی که در حال حاضر بجای چند رئیس برکنار شده در حال فعالیت هستند برای حضور در مجمع عمومی چگونه است، خاطر نشان کرد: اجازه دهید اساسنامه تصویب شود و هنگامی که به ایران برگشت در این خصوص تصمیم گیری می شود.

افشارزاده در پاسخ به این سوال که به نظر می رسد کمیته تمایل دارد انتخابات، سال آینده برگزار شود، ادامه داد: به هیچ وجه چنین چیزی نیست و رسانه ها باید طی این مدت از تنش ها دوری کنند.