به گزارش خبرنگارمهر، "مجتبی ابراهیمی" پیش ازظهرسه شنبه در نشست خبری تشریح برنامه های سومین نمایشگاه بزرگ کتاب البرز که در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزارشد در جمع خبرنگاران گفت: این نمایشگاه 228 نمایشگاه کتاب کشور وسومین نمایشگاه استانی کتاب استان البرز خواهد بود.

باغ گلهای شهید چمران کرج محل اصلی نمایشگاه کتاب



وی از باغ گلهای شهید چمران کرج به عنوان محل برگزاری سومین نمایشگاه بزرگ کتاب استان یاد کرد و افزود: صبح روزپنجشنبه 5 بهمن ماه ساعت 10 صبح با حضور مسئولان کشوری استان این نمایشگاه در باغ گلهای کرج رسماً آغاز بکار خواهد کرد و تا 11 بهمن ماه نیز دایر است، ضمن آنکه بازدید از این نمایشگاه از ساعت 14 الی 21 خواهد بود.

ابراهیمی درادامه به ویژگی های این نمایشگاه اشاره کرد و افزود: فرارسیدن ایام الله دهه فجر برنامه های این نمایشگاه را نیز تحت تاثیر خود قرار داده و در صدد هستیم با ارائه تازه های کتاب، ایجاد بخش های ویژه، اجرای برنامه های جنبی، منویات رهبرمعظم انقلاب را در راستای رونق و غنای این رویداد بزرگ فرهنگی را در استان افزایش دهیم.

اختصاص104 غرفه در 4 بخش اصلی نمایشگاه



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز این نمایشگاه را متشکل از 104 غرفه برشمرد و گفت: در مجموع 104 غرفه در 4 بخش ناشران عمومی، کودک و نوجوان، دانشگاهی و کتب خارجی بخش های اصلی این نمایشگاه را در حوزه های تاریخ، روانشناسی، کودک و نوجوان، علمی، اجتماعی، مذهبی تشکیل می دهد.

ابراهیمی با اشاره به محدویت فضا و استقبال ناشران از سراسر کشور گفت: برخی محدویت های فضا این امکان را فراهم نساخت تا میزبانی ناشران بیشتری را عهده دار باشیم و امید می رود در دوره های بعدی با فراهم سازی فضای بیشتر شاهد حضور گسترده تر ناشران کشور باشیم.

وی عنوان کرد: همه کتاب ها در این نمایشگاه با تخفیف 40 درصدی همراه است و از مبلغ 300 میلیون اختصاص یافته از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بالغ بر 80 میلیون به تخفیف کتاب اختصاص پیدا کرده است.

غرفه روابط عمومی ویژه اصحاب رسانه استان



ابراهیمی گفت: غرفه بانک صادرات در نمایشگاه به منظور تسهیل در خرید اهالی کتاب درنظرگرفته شده؛ ضمن آنکه غرفه روابط عمومی به اصحاب رسانه اختصاص پیدا کرده است.

این مسئول ادامه داد: غرفه روابط عمومی، 10 غرفه ویژه ناشران البرزی، غرفه بنیاد مهدویت و..از غرفه های این نمایشگاه خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز اختصاص یک روز به شهرستانهای استان، نشست های نقد و بررسی کتاب با حضور نویسندگان، ویژه های برنامه های خاص کودکان، بازدید اصحاب فرهنگ و هنر و..را از بخش های جنبی این نمایشگاه ذکر کرد.

وی افزود: به واسطه مساعدت هایی که بسیاری از مجموعه های استان در برپایی این نمایشگاه از مدیرعامل سازمان پارک ها و فرماندار تقدیر خواهد شد و از نویسندگان ملی و بین المللی استان نیز تجلیل به عمل می آید.

تجلیل از نویسندگان کشوری و استانی نیز از جمله بخش های دیگر مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب البرز است.

این مسئول در ادامه به تشریح آمارنشر در کشور و استان پرداخت و نشست پرسش و پاسخ ادامه پیدا کرد.