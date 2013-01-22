اکران 100 فیلم کوتاه در جشنواره ملی نماز و نیایش مازندران

حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فیلم ها در دو نوبت صبح و عصر در سالن سلمان هراتی مجتمع فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران اکران و تماشای آن برای عموم مردم و علاقمندان به هنر هفتم آزاد و رایگان است.

وی افزود: دو فیلم راه یافته به جشنواره به نامهای " سی سال با صد پند " به کارگردانی مهدی زمان پور کیاسری و " شبان عاشق " به کارگردانی میترا روحی منش از مازندران بوده که تا پنجم بهمن ماه سال جاری اکران می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران بیان داشت: در حاشیه برگزاری این جشنواره کارگاه آموزشی " نقد و تحلیل فیلم " با حضور طهماسب صلح جو از منقدان قدیمی و بنام سینمای ایران در روزهای سوم و چهارم بهمن ماه سالجاری در سالن کنفرانس اداره کل برگزار می شود.

وی بیان داشت: در حاشیه برگزاری این جشنواره، نمایشگاه عکس با موضوعات مذهبی در گالری مجتمع فرهنگی هنری اداره کل برگزار می شود.

ابراهیمی گفت: این نمایشگاه شامل 57 قطعه عکس در قطع 50 در 70 از هنرمندان سراسر کشور است.

این جشنواره با همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و همکاری انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر ساری و نمایندگی آستان قدس رضوی به مدت چهار روز همزمان با قم و برخی استانهای کشور به صورت همزمان اجرا می شود.

