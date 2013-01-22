محصولات لبنی آذربایجان شرقی به کشورهای همسایه صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی صبح سه شنبه در نشست تنظیم بازار استان اظهار داشت: رونق کسب و کار و همچنین افزایش تولید یکی از اساسی ترین اثرات پرداخت یارانه ها به مردم و صنعتگران کشور بوده است.

وی ادامه داد: هم اکنون با وجود مشکلاتی در قدرت خرید مردم ، تمام واحدهای تولیدی استان تمام تلاش خود را برای کمتر کردن قیمت تمام شده محصولات می کنند.

بیگی افزود: سیاست گذاران اقتصادی باید در شرایط کنونی نسبت به مشکلات اقتصادی جامعه توجه بیشتری داشته باشند تا در این شرایط حساس کشور و وجود فشارهای شدید از طرف دشمنان نظام بتوانیم اقتصادمان را نسبت به کشورهای همسایه بالا ببریم.

وی با اشاره به توانمندی های تولیدی آذربایجان شرقی گفت: آذربایجان شرقی همواره جزو کانون های مهم تولید کشور بوده است که پتانسیل لازم برای صادرات محصولات تولیدی به کشورهای دیگر را نیز داراست.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: هم اکنون توانسته ایم بسیاری از محصولات لبنی استان را به کشورهای دیگر صادر کنیم که این امر باید در خصوص تولید مرغ و امکان صادرات آن به کشورهای دیگر تحقق پیدا کند.

وی در خصوص اقدامت لازم برای تنظیم بازار نوروز در استان اظهار داشت: شرایط لازم برای مدیریت بازارعید موجود است و با توجه به هدفمند کردن بازرسی ها و نظارت های انجام یافته از سوی دستگاه های مختلف امیدواریم در این زمینه با مشکلی مواجه نشویم.