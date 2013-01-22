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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۰۹

بیگی:

محصولات لبنی آذربایجان شرقی به کشورهای همسایه صادر می شود

محصولات لبنی آذربایجان شرقی به کشورهای همسایه صادر می شود

تبریز – خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی گفت: همان گونه که محصولات لبنی استان به کشورهای دیگر صادر می شود باید طرح صادرات مرغ را نیز پیگیر شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی صبح سه شنبه در نشست تنظیم بازار استان اظهار داشت: رونق کسب و کار و همچنین افزایش تولید یکی از اساسی ترین اثرات پرداخت یارانه ها به مردم و صنعتگران کشور بوده است.

وی ادامه داد: هم اکنون با وجود مشکلاتی در قدرت خرید مردم ، تمام واحدهای تولیدی استان تمام تلاش خود را برای کمتر کردن قیمت تمام شده محصولات می کنند.

بیگی افزود: سیاست گذاران اقتصادی باید در شرایط کنونی نسبت به مشکلات اقتصادی جامعه توجه بیشتری داشته باشند تا در این شرایط حساس کشور و وجود فشارهای شدید از طرف دشمنان نظام بتوانیم اقتصادمان را نسبت به کشورهای همسایه بالا ببریم.

وی با اشاره به توانمندی های تولیدی آذربایجان شرقی گفت: آذربایجان شرقی همواره  جزو کانون های مهم تولید کشور بوده است که پتانسیل لازم برای صادرات محصولات تولیدی به کشورهای دیگر را نیز داراست.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: هم اکنون توانسته ایم بسیاری از محصولات لبنی استان را به کشورهای دیگر صادر کنیم که این امر باید در خصوص تولید مرغ و امکان صادرات آن به کشورهای دیگر تحقق پیدا کند.

وی در خصوص اقدامت لازم برای تنظیم بازار نوروز در استان اظهار داشت: شرایط لازم برای مدیریت بازارعید موجود است و با توجه به هدفمند کردن بازرسی ها و نظارت های انجام یافته از سوی دستگاه های مختلف امیدواریم در این زمینه با مشکلی مواجه نشویم.

کد مطلب 1797304

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