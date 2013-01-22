30 برنامه فرهنگی اجتماعی در دهه مبارک فجر در موسیان برگزار می شود

کریم شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 30برنامه فرهنگی اجتماعی در دهه مبار ک فجر در بخش موسیان بر گزاری می شود.

وی بیان داشت: امروز اگر ما قله های موفقیت را یکی پس از دیگری طی میکنیم به خاطر خون پاک شهدا و امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری است.

شفیعی افزود: خوشبختانه امروزما در شرایطی بسیار خوب وبا اقتدار 34 سالگرد انقلاب اسلامی را جشن می گیرد.

بخشدار موسیان گفت: در دهه مبارک فجر ویژه برنامه های خوبی دراین بخش اجرا می شود.

وی اظهار داشت: مهترین این بر نامه ها غباررویی مزار شهدا ،دیدار از خانواده های شهدا و جانبازان ، جشن روستایی، انس با قرآن از مهمترین بر نامه های دهه مبارک فجر در این بخش است.

