تصویب طرح یک فوریت الزام شهرداری به استقرار سامانه مدیریت بهداشت و محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، یک فوریت این طرح توسط معصومه ابتکار عضو شورای اسلامی شهر تهران در پانصد و بیست و چهارمین جلسه علنی از سومین دوره شورای اسلامی شهر تهران به صورت عادی در روز سه شنبه مطرح و بررسی شد و به تصویب اعضای شورا رسید.

درباره این طرح معصومه ابتکار گفت: در برنامه پنج ساله خواسته بودیم برای سامانه بهداشت ایمنی و محیط زیست در تمام ارکان اقدامات لازم انجام شود که شهرداری این طرح را شروع کرد منتهی منتظر ارائه برنامه بودیم و پیشنهاد شد همان برنامه در قالب طرح با هماهنگی شهرداری آماده شد.

ابتکار گفت: استقرار سامانه با مصوبه شورا پشتوانه قانونی پیدا می کند و تمام پیمانکارها و طرفین مکلف اجرای آن می شوند.

وی گفت: شهرداری موظف است نسبت به توسعه سامانه در مناطق و نواحی اقدام کند.

در ادامه این جلسه طرح الزام شهرداری تهران به رعایت اصول معماری اسلامی ایرانی و زیبا سازی نما و منطقه ساختمانهای شهری مورد بررسی قرار گرفت.