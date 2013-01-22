مرمت و توسعه امامزادگان چهار محال و بختیاری در دستور کار قرار دارد

حجت الاسلام سید محمد طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرمت و نوسازی امامزادگان، مساجد و حسینیه های استان در دولت های نهم و دهم انجام شده و110 میلیارد ریال در این خصوص پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: سال گذشته برای350 بقعه متبرکه و مساجد 20 میلیاردو 630 میلیون ریال پرداخت شده است.

طباطبایی ادامه داد: تا کنون بیش از 110 میلیارد ریال به بقاع و مساجد این استان تخصیص اعتبار شده که این اعتبارات از محل تملک دارایی استان بوده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه چهار محال و بختیاری اذعان داشت: در حال حاضر 108 امامزاده و بقعه متبرکه و یک هزار و 270مسجد و حسینیه در این استان وجود دارد.