60 هزار تن کالای استاندارد از مرز مهران به کشور عراق صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود جوادی اظهار داشت: از ابتدای سال 1391 تاکنون، پس از بازرسی ها، نظارت و کنترل های مستمر کارشناسان استاندارد در بازارچه مرزی مهران، این میزان کالای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد به کشور عراق صادر شده است.

وی افزود: سیمان، انواع آجر، سنگ های ساختمانی، کاشی، سرامیک، موزاییک، کربنات کلسیم و متانول بیشترین محصولات و کالاهای صادر شده استاندارد بوده است.

وی افزود: در نه ماهه امسال سه هزار و 22 تن کالای وارداتی استاندارد شامل روغن زیتون تصفیه نشده، نخ پنبه ای، مایع پلی اورتان، مخازن هیدروژن مایع نیز از عراق و از مرز بین المللی مهران به کشور وارد شده است.

جوادی در پایان گفت: جلوگیری از صدور 215 تن موزاییک، قطعات خودرو، آجر و دستگاه پخت نان بدون نشان استاندارد، صدور 14 مورد گواهی انطباق کالای وارداتی برای محصول روغن زیتون تصفیه نشده، مخازن هیدروژن مایع و نخ پنبه ای وارداتی و تعیین ماهیت 546 نمونه کالای صادراتی از جمله متانول، هماتیت، کربنات کلسیم، مگنتیت، الیاف پلی استر، پارچه، رنگ ترافیکی و سنگ های ساختمانی از دیگر اقدام های نمایندگی استاندارد ایلام در بازارچه مرزی مهران در نه ماهه سال 91 است.

گواهینامه تأیید صلاحیت یک آزمایشگاه در ایلام تعلیق شد

سرپرست امور آزمایشگاه های اداره کل استاندارد ایلام گفت: در راستای نظارت بیشتر بر فعالیت آزمایشگاه های تأیید صلاحیت شده در استان گواهینامه تأیید صلاحیت یک آزمایشگاه همکار در ایلام تعلیق شد.

مهدیه سلطانی با اعلام این مطلب افزود: این آزمایشگاه ها به دلیل عدم تمکین به قانون و مقررات سازمان ملی استاندارد، نداشتن شرایط لازم برای ادامه فعالیت، عدم ارائه مستندات مربوطه جهت تمدید بر اساس روش اجرایی جدید تأیید صلاحیت آزمایشگاه های همکار و نظارت بر عملکرد آنها ، عدم رفع نواقص فنی و آزمایشگاهی در موعد مقرر و نداشتن گواهینامه 17025تعلیق شد.

وی اظهار داشت: گواهینامه تعلیق شده مربوط به آزمایشگاهی در حوزه صنایع نساجی وچرم است.

سلطانی در پایان افزود: این آزمایشگاه مجاز به انجام فعالیت به عنوان آزمایشگاه تأیید صلاحیت شده از سوی سازمان استاندارد ایران و صدور برگ نتایج آزمون به عنوان آزمایشگاه همکار نمی باشند و در صورتی که تا سه ماه آینده نسبت به رفع نواقص خود اقدام نکند ابطال گواهینامه در دستور کار این اداره کل قرار خواهد گرفت.

آزمایشگاه های همکار (اکرودیته) استاندارد آزمایشگاه هایی از بخش های خصوصی و یا دولتی هستند که طبق قانون و با رعایت شرایط استاندارد در زمینه آزمایش کالاها و صدور نتیجه آزمون با سازمان ملی استاندارد همکاری می کنند و در حال حاضر تعداد 6آزمایشگاه همکار استاندارد در استان ایلام وجود دارد.

یک آزمایشگاه در استان ایلام تائید صلاحیت شد

سرپرست امور آزمایشگاه های اداره کل استاندارد ایلام گفت: پس از بازرسی کارشناسان فنی این اداره کل، مدارک وشرایط لازم یک آزمایشگاه همکار در استان ایلام در کمیته فنی تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار، مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به نظر این کمیته رای به صدور گواهی آن داده شد.

مهدیه سلطانی با اعلام این مطلب اظهار داشت: این گواهینامه صادر شده مربوط به آزمایشگاه بیستون در حوزه صنایع ساختمانی ومعدنی است.

وی تصریح کرد: بازنگری تمام گواهینامه های آزمایشگاه های همکار تایید صلاحیت شده، در دستور کار کارشناسان امور آزمایشگاه های این اداره کل قرار دارد .

سلطانی اعلام کرد: به منظور نظارت بیشتر بر نحوه فعالیت آزمایشگاه های تأیید صلاحیت شده در استان هرگونه افزایش دامنه فعالیت های آزمایشگاهی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و در صورت مثبت بودن نتایج ارزیابی، نسبت به تمدید گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه اقدام می شود.

سرپرست امور آزمایشگاه های اداره کل استاندارد ایلام عنوان کرد: همچنین به همین منظور در دی ماه امسال گواهینامه تایید صلاحیت دو آزمایشگاه همکار نهرباران زاگرس و آزمایشگاه فنی مکانیک و خاک استان ایلام نیز تمدید شد.

وی گفت: در صورت عدم همکاری آزمایشگاه آزمون تایید صلاحیت شده، نسبت به تعلیق گواهینامه حداقل پس از دو بار اخطار کتبی از سوی اداره کل، اقدام می شود.

تنها مرجع قانونی انگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها، سازمان ملی استاندارد است

معاون اداره کل استاندارد ایلام گفت: بر اساس ماده 7 قانون سازمان ملی استاندارد، تنها مرجع قانونی انگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها، سازمان ملی استاندارد است.

مرضیه قنبریان افزود: در استان ایلام با توجه به اینکه واحد تولیدی طلا وجود ندارد، نظارت از طریق بازرسی و نمونه برداری از طلافروشی های سطح استان انجام می گیرد و در آزمایشگاه این اداره کل آزمون تعیین عیار انجام می شود.

قنبریان در توصیه به شهروندان ایلامی گفت: هنگام خرید مصنوعات طلا ضمن اینکه از طلافروشی های معتبر خریداری شود، حتما از واحد طلافروشی، فاکتور درخواست و به نشانه گذاری داخل مصنوع و کد مربوطه آن دقت شود.

قنبریان عنوان کرد: در صورت مشاهده مصنوعات طلای فاقد کد شناسایی در مراکز صنفی و یا مشاهده فاکتور فروش بدون درج کد شناسایی مصنوع فروخته شده، از سوی این اداره کل علیه متخلفان اقدامات قانونی صورت می گیرد.

معاون اداره کل استاندارد ایلام گفت: حک نمودن کد شناسایی بر روی کلیه مصنوعات طلا در واحدهای تولیدی و عرضه کننده این مصنوعات اجباری است.

وی تصریح کرد: بازرسان استاندارد موظفند سالی یکبار ترازوهای واحدهای طلافروشی را مورد آزمون قرار دهند تا از صحت کار این ترازوهای حساس اطمینان پیدا کنند.