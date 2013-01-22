به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر صدقی، 22 بهمن ماه را نماد توانمندی و آزادی خواهی ملت ایران دانست و همچنین برگزاری نشست با دانشجویان و کارکنان، برگزاری سخنرانیها و شرکت در راهپیمایی 22 بهمن ماه را از دیگر برنامههای دانشگاه ارومیه در دهه فجر 91 عنوان کرد.
رئیس دانشگاه ارومیه با اشاره به نقش دانشجویان و دانشگاهیان در پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: دانشجویان همگام با سایر اقشار جامعه برای سرنگونی رژیم ستم شاهی قدم برداشتند.
وی با بیان اینکه دانشگاهها کانون فعالیتهای ضد ستمشاهی در شکلگیری انقلاب اسلامی بودند، گفت: به علت ممنوعیت ورود نظامیان به دانشگاهها، محیط دانشگاه مرکز اصلی شکلگیری پایههای انقلاب اسلامی بود.
صدقی با بیان اینکه در شرایط امروزی دانشگاهها خط مقدم مبارزه با استکبار جهانی هستند، تصریح کرد: در اوایل انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، دانشجویان با نثار خون خود از آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع کردند و در حال حاضر نیز این قشر فرهیخته باید با اقتدار برای دفاع از این نظام علمی وارد عمل شده و کشور را در سرازیری پیشرفت قرار دهند.
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