کشف بیش از یک تن مواد مخدر/ زن و مرد قاچاقچی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران انتظامی پاسگاه کوله سنگی دراجرای ماموریت خود حین گشت زنی و پاکسازی نوارمرزی در درگیری های مسلحانه با قاچاقچیان واشرار مسلح درچندین مرحله عملیات موفق شدند مقدار 1257کیلوگرم موادمخدر کشف کنند.

این درگیری ها که درنقاط مرزی رخ داده است قاچاقچیان با بجا گذاشتن مواد مخدربه سمت کشورهای همجوار متواری که دونفر از آنان یک زن ویک مرد دستگیر شدند.

ماموران انتظامی پاسگاه کوله سنگی که بطور شبانه روزی درحاشیه نوار مرزی دائما درحال گشت زنی هستند دراین درگیری ها درمجموع یک تن و122کیلو گرم موادمخدر ازنوع تریاک و123گرم مرفین و530گرم هروئین راکشف کردند.

متهمین دستگیر شده با تشکیل پرونده قضایی روانه زندان شدند.