بانک ها در اعطای تسهیلات مشاغل خانگی شفاف عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، یونس فاتح صبح سه شنبه در جلسه کارگروه مشاغل خانگی عجبشیر اظهار داشت: به منظور پیشرفت صنعت و همچنین مبارزه با بیکاری در بین جوانان به زودی بازارچه هایی در اکثر نقاط استان شروع به کار می کنند.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در این بازارچه ها تولیدات مشاغل خانگی عرضه شده و در اختیار تقاضا کنندگان قرار می گیرد.

فاتح در خصوص میزان اعتبارات اختصاص داده شده به این مشاغل در استان گفت: مجموع اعتبار در نظر گرفته شده برای تسهیلات مشاغل خانگی 976 میلیارد و 924 میلیون ریال بوده است که 98 درصد آن به درخواست کنندگان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: بنگاه های زود بازده که از جمله طرح های مناسب دولت در زمینه حمایت اشتغال زایی بوده است برای 905 نفر ایجاد اشتغال کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در خصوص اشتغال زایی بسیار مناسب در شهرستان عجبشیر گفت: 10میلیارد و 218میلیون ریال تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی برای عجبشیر اختصاص یافته که با این بودجه جوانان بسیار توانسته اند صاحب شغل شوند.

وی افزود: در این شهرستان 722 مجوز برای مشاغل خانگی صادر شده است و همچنین سه میلیارد و 157 میلیون ریال در اختیار متقاضان مشاغل خانگی قرار گرفته است.