  1. عناوین کل
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۳۴

فاتح:

بانک ها در اعطای تسهیلات مشاغل خانگی شفاف عمل کنند

بانک ها در اعطای تسهیلات مشاغل خانگی شفاف عمل کنند

عجبشیر – خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: تسهیلات مشاغل خانگی باید با سرعت بیشتری توسط بانک های عامل به متقاضیان پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یونس فاتح صبح سه شنبه در جلسه کارگروه مشاغل خانگی عجبشیر اظهار داشت: به منظور پیشرفت صنعت و همچنین مبارزه با بیکاری در بین جوانان به زودی بازارچه هایی در اکثر نقاط استان شروع به کار می کنند.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در این بازارچه ها تولیدات مشاغل خانگی عرضه شده و در اختیار تقاضا کنندگان قرار می گیرد.

فاتح در خصوص میزان اعتبارات اختصاص داده شده به این مشاغل در استان گفت: مجموع اعتبار در نظر گرفته شده برای تسهیلات مشاغل خانگی 976 میلیارد و 924 میلیون ریال بوده است  که 98 درصد آن به درخواست کنندگان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: بنگاه های زود بازده که از جمله طرح های مناسب دولت در زمینه حمایت  اشتغال زایی بوده است برای 905 نفر ایجاد اشتغال کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در خصوص اشتغال زایی بسیار مناسب در شهرستان عجبشیر گفت: 10میلیارد و 218میلیون ریال تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی برای عجبشیر اختصاص یافته که با این بودجه جوانان بسیار توانسته اند صاحب شغل شوند.

وی افزود: در این شهرستان 722 مجوز برای مشاغل خانگی صادر شده است و همچنین سه میلیارد و 157 میلیون ریال در اختیار متقاضان مشاغل خانگی قرار گرفته است.

کد مطلب 1797317

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها