احمد صادقی در گفتگو با مهر در خصوص ساخت تونل امامزاده هاشم در محور هراز، اظهار داشت: ساخت این تونل در مراحل پایانی قرار دارد و تاپایان سال به بهره برداری می رسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این تونل سهم زیادی در حمل و نقل کشور دارد، گفت: این تونل بخشی از واریانت گردنه تونل امامزاده هاشم است که با انجام این واریانت بطول 5 کیلومتر و 400 متر، گردنه صعب العبور و پرحادثه امامزاده هاشم حذف خواهد شد.

وی افزود: این تونل به دلیل شرایط بسیار سخت و صعب العبور بودن با دشواری در حفاری و ساخت روبرو بوده است ضمن اینکه بافت تونل ریزشی بود و در زمان حفاری 600 لیتر در ثانیه آب در تونل وجود داشت.

وی با اشاره به اینکه مسافران در عید نوروز می توانند از این تونل استفاده کنند، بیان کرد: نکات برجسته تونل این است که ما تراز عبور را 450 متر کاهش دادیم بنابراین خطر برف و کولاک در این منطقه وجود ندارد.

صادقی با اشاره به پایان ساخت بزرگراه کنارگذر رودهن تا دهه فجر، اظهار داشت: این بزرگراه بطول 8 کیلومتر به رودهن، فیروزکوه و قائمهشر متصل می شود که با احتساب رمپ و لومپ و تقاطع غیرهمسطح به 10 کیلومتر می رسد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با بیان اینکه این کنارگذر زمان سفر را کوتاه می کند، بیان کرد: این مسیر حداقل یکساعت زمان سفر را کوتاه می کند و تاثیر زیادی بر کاهش مصرف سوخت خودروها دارد.