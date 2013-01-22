یک پرستار برای 30 بیمار/اعتباربخشی بیمارستانها شکست می خورد

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر به مقوله اعتباربخشی بیمارستانها و مراکز درمانی اشاره کرد و افزود: اعتباربخشی لزوما تنظیم یکسری استاندارد نیست بلکه بر تضمین کیفیت از طریق کاهش خطاهای گروههای بهداشتی و درمانی تأکید دارد.
وی با اشاره به وجود 2 نوع اعتباربخشی بین المللی و ملی، گفت: اعتباربخشی ملی در کشور به 2 بخش استانداردهای بیمار محور و استانداردهای مدیریت تقسیم شده که بخش بیمار محور شامل دسترسی به مراقبت و تداوم آن، حقوق بیمار و خانواده، بررسی بیمار، مراقبت از بیماران، مراقبت جراحی و بیهوشی، مدیریت دارو و آموزش بیمار و خانواده است.
شریفی مقدم ادامه داد: بخش استانداردهای مدیریت نیز شامل توسعه کیفیت و ایمنی بیمار، پیشگیری و کنترل عفونت، مدیریت رهبری و هدایت، مدیریت تسهیلات و ایمنی، شرایط و آموزش کارکنان و مدیریت ارتباط و اطلاعات است.
وی با انتقاد از اجرای طرح اعتباربخشی بیمارستانها توسط معاونت درمان وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی کشور، گفت: اجرای این طرح اولا باید توسط یک سازمان و مجموعه مستقل خارج از سیستم وزارت بهداشت اجرا می شد و ثانیا، بیمارستانها داوطلبانه در این طرح مشارکت کنند.
وی افزود: طرح اعتباربخشی فقط روی کاغذ موفق است ولی در اجرا قطعا شکست خواهد خورد. زیرا، نه تنها سبب بهبود کیفیت خدمات نشده بلکه افت کیفیت را به همراه داشته و مسئولان باید به جای طرح مسائل انحرافی به دنبال حل مشکلات ریشه ای پرستاران و افزایش میزان جذابیت این حرفه باشند تا کمتر شاهد ترک خدمت، مهاجرت و خانه نشینی آنها باشیم.
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