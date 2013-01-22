یک پرستار برای 30 بیمار/اعتباربخشی بیمارستانها شکست می خورد

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر به مقوله اعتباربخشی بیمارستانها و مراکز درمانی اشاره کرد و افزود: اعتباربخشی لزوما تنظیم یکسری استاندارد نیست بلکه بر تضمین کیفیت از طریق کاهش خطاهای گروههای بهداشتی و درمانی تأکید دارد.



وی با اشاره به وجود 2 نوع اعتباربخشی بین المللی و ملی، گفت: اعتباربخشی ملی در کشور به 2 بخش استانداردهای بیمار محور و استانداردهای مدیریت تقسیم شده که بخش بیمار محور شامل دسترسی به مراقبت و تداوم آن، حقوق بیمار و خانواده، بررسی بیمار، مراقبت از بیماران، مراقبت جراحی و بیهوشی، مدیریت دارو و آموزش بیمار و خانواده است.



شریفی مقدم ادامه داد: بخش استانداردهای مدیریت نیز شامل توسعه کیفیت و ایمنی بیمار، پیشگیری و کنترل عفونت، مدیریت رهبری و هدایت، مدیریت تسهیلات و ایمنی، شرایط و آموزش کارکنان و مدیریت ارتباط و اطلاعات است.



وی با انتقاد از اجرای طرح اعتباربخشی بیمارستانها توسط معاونت درمان وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی کشور، گفت: اجرای این طرح اولا باید توسط یک سازمان و مجموعه مستقل خارج از سیستم وزارت بهداشت اجرا می شد و ثانیا، بیمارستانها داوطلبانه در این طرح مشارکت کنند.

دبیرکل خانه پرستار در ادامه به جایگاه پرستاران در این طرح اشاره کرد و افزود: پرستاری به عنوان اصلی ترین و محوری ترین گروهی است که بایستی در پیاده سازی این فرایند ایفای نقش کند.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر یک سوم استاندارهای جهانی در تامین نیروی انسانی مراکز درمانی را داریم، گفت: وقتی یک بخش بیمارستان با 30 بیمار از 12 شب تا 5 صبح توسط یک پرستار اداره می شود، چگونه می توان انتظار داشت که این طرح با موفقیت اجرا شود.

شریفی مقدم با بیان این مطلب که خطای پرستاری در چنین شرایطی اجتناب ناپذیر است، تاکید کرد: گاهی اوقات یک پرستار 48 ساعت در محل کار حضور دارد و همین خستگی و تحلیل قوا، باعث می شود او دچار خطا شده و در نتیجه بیمار خسارت ببیند.

وی گفت: پرستاری که فرصت غذا خوردن ندارد، نمی تواند وقت کافی برای بیمار و همراه او بگذارد. بنابراین وقتی مدلی از کشورهای توسعه یافته الگوبرداری می شود باید این الگو همه جانبه باشد. برداشتن یک قطعه از مجموع شکل گرفته پازل و پیاده کردن آن فایده ای ندارد.

دبیرکل خانه پرستار ادامه داد: مسئولان بدون در نظر گرفتن نقاط ضعف طرح، نسبت به پیاده سازی اجباری اعتباربخشی اقدام کرده اند در حالی که اگر نظرسنجی می شد بدون شک هیچ پرستاری راضی به اجرای این طرح نبود.



وی افزود: طرح اعتباربخشی فقط روی کاغذ موفق است ولی در اجرا قطعا شکست خواهد خورد. زیرا، نه تنها سبب بهبود کیفیت خدمات نشده بلکه افت کیفیت را به همراه داشته و مسئولان باید به جای طرح مسائل انحرافی به دنبال حل مشکلات ریشه ای پرستاران و افزایش میزان جذابیت این حرفه باشند تا کمتر شاهد ترک خدمت، مهاجرت و خانه نشینی آنها باشیم.