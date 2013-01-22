به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام ستاد اطلاع رسانی بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، ثبت‌نام از ناشران داخلی برای شرکت در این نمایشگاه به صورت یک مرحله‌ای انجام خواهد شد و ناشران داخلی باید برای ثبت نام در این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، از چهاردهم تا بیست و چهارم بهمن ماه به محل‌های تعیین شده مراجعه کنند.

بنابراین گزارش ناشران عمومی باید برای ثبت نام به اتحادیه شرکت‌های تعاونی ناشران آشنا (ایران) واقع در خیابان انقلاب، خیابان استاد نجات‌اللهی، کوچه ایلورچی، شماره 1، واحد سه (تلفن: 88808706 و 88807193) مراجعه کنند. همچنین ناشران کودک و نوجوان برای ثبت نام باید به خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، کوچه هورچه، شماره 13، طبقه چهار، واحد هشت (تلفن: 8 ـ 88918836) مراجعه کنند.

همچنین ناشران آموزشی باید برای ثبت نام در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین، ساختمان ناشران، طبقه 2، واحد یک (تلفن: 66955100) و ناشران دانشگاهی به میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، کوچه شهید مهدیزاده، شماره هفت، واحد هشت (تلفن: 9ـ 66566658 و 66566998) بروند.

ناشران شهرستانی نیز برای دریافت فرم ثبت نام باید به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها و تشکل‌های نشر که در استان خویش فعال‌اند، مراجعه کنند. این ناشران باید فرم ثبت نام را تا سی‌ام بهمن ماه به تشکل‌های تخصصی هر حوزه به نشانی یاد شده ارسال کنند.

بیست ‌و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 11 تا 21 اردیبهشت‌ماه سال 1392 در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.